San Jorge, la construcción de su mina en 2027 y el impacto que tendrá en plena campaña electoral

El Gobierno Provincial sigue de cerca los trabajos de factibilidad del proyecto minero PSJ Cobre Mendocino (proyecto San Jorge ), que busca el financiamiento para el proyecto de unos U$S 630 millones, al igual que el ingreso al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) para poder comenzar la construcción de la mina entre diciembre de este año y comienzos del 2027.

El interés por el avance es mutuo, tanto del Gobierno como de la empresa. Además del propio énfasis de los directivos en comenzar a trabajar ya en la etapa concreta de explotación en un momento donde el cobre está en altísima demanda a nivel mundial, en el plano político la gestión de Alfredo Cornejo pretende dar un impulso y un mensaje fuerte con alcance nacional de la activación del primer proyecto minero/metalífero de la nueva era en la Argentina.

Pero hay otro dato y que no es menor: la etapa de construcción de la mina, que demandará al menos 12 meses, es en donde mayor cantidad de empleados se necesitará. Según cálculos oficiales, San Jorge requerirá de al menos unas 3.000 personas, entre empleos directos e indirectos, en pleno levantamiento de la mina en Uspallata (Las Heras).

Siguiendo el cronograma de la empresa, la contratación de empleados se daría en plena etapa electoral de Mendoza, donde los mendocinos elegirán un nuevo gobierno a mediados del 2027.

En la gestión radical lo valoran como un punto positivo por la generación de empleo en Mendoza (también planea tomarlo Francisco Lo Presti en Las Heras); aunque también se volverá a sentir con fuerza la sensibilidad del tema de la minería metalífera y su resistencia por parte de sectores que están abiertamente en contra de la instalación de PSJ Cobre Mendocino, que han mantenido sus protestas en diversas actividades públicas a lo largo del año.

Cómo se tomará este hito en la agenda político-electoral del resto de la oposición, también es un dilema, teniendo en cuenta que, por ejemplo, allí fue donde se quebró el peronismo, entre el sector de los intendentes más el ciurquismo y el kirchnerismo.

Mientras que los senadores alineados a Omar Félix (San Rafael), Matías Stevanato (Maipú), Flor Destéfanis (Santa Rosa) y Celso Jaque (Malargüe) votaron a favor de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de San Jorge; el kirchnerismo (más Gerardo Vaquer y Cristina Gómez) votó en contra y se ha mostrado ahora más reticente al avance minero.

Lo cierto es que en la Legislatura, el kirchnerismo y el sector de intendentes ya marcó distancias y estarán en distintos bloques, en lo que respecta a la nueva conformación legislativa.

audiencia publica psj cobre mendocino Este jueves finaliza la etapa presencia de la audiencia pública en la que discute el desarrollo de la minería en este proyecto. Gobierno de Mendoza

Mientras tanto, el Gobierno radical sigue de cerca los pasos de San Jorge. "Esperamos tener noticias en los próximos días sobre el RIGI", señaló Jimena Latorre a MDZ Radio esta semana, mientras participaba del Andean Capital Forum, evento que reúne a actores clave del sector minero y financiero, como inversores internacionales, bolsas de valores y referentes de estas áreas. Este punto es clave, ya que desde la empresa aseguran que el RIGI es un requisito excluyente para conseguir el financiamiento. Sin RIGI, prácticamente imposible.

Además, la Ministra hizo referencia a la actualidad de la empresa, que sigue con exploraciones in-fill para tener mayores certezas de los recursos y la factibilidad económica. "Luego de tener resuelta la factibilidad económica e ingeniería de detalle, se empezará con la construcción de la mina", agregó.

Viento a favor

Por el momento, en el estudio del proyecto, PSJ Cobre Mendocino mantiene el cronograma sin contratiempos, y se tomarán todo el 2026 para completar la factibilidad del proyecto y la ingeniería de detalles.

De hecho, si todo sale bien, entre diciembre de este año y enero del 2027 comenzará la construcción de la mina.

Sin embargo, aún resta conseguir el financiamiento del proyecto. Para eso, contrataron a la Royal Bank of Canada (RBC), uno de los organismos financieros más importantes en términos de búsqueda de financiamiento de proyectos mineros. "Es un jugador internacional", indican.

Mineria en Mendoza. El Perdido Malargüe. Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) Mineria en Mendoza. El Perdido Malargüe. Malargüe Distrito Minero Occidental (MDMO) Prensa Gobierno

PSJ aspira a encontrar el financiamiento del 100% del proyecto, sobre todo por el contexto internacional en el que se está dando esta búsqueda y la proximidad de la construcción de la mina. Podrían ser varios organismos los que aporten los recursos, o directamente un gran inversor, que también pretenden conseguir.

El optimismo es amplio para un proyecto como PSJ Cobre Mendocino, por varios motivos. Por un lado señalaron que, en comparativa con otros proyectos, ofrece "muy buenos valores", ya sea en rentabilidad, como también en lo que aseguran que es un proyecto de complejidad "baja". También suma que el financiamiento es "bajo" en comparación a otros proyectos mineros, que necesitan inversiones que rondan los U$S 10.000 millones, como el caso de El Pachón o Vicuña, en San Juan, que son sensiblemente mayores a San Jorge.

Quienes están participando en el proceso, aseguran además que la situación del mercado internacional y el "timing" del proyecto "no podría ser mejor", ya que se está atravesando un momento "donde no solo se demanda, sino que se 'necesita' cobre a nivel mundial. Hay un déficit del mineral altísimo por varios años que deberá ser cubierto", sostuvieron. Además hay varios proyectos en carpeta a nivel nacional, pero no alcanzan a posicionarse por el bajo rendimiento que tienen o la tardanza .

RIGI, una "obligación"

Por otro lado, en la empresa indican que siguen a la espera de poder ingresar en el RIGI con el aval nacional, y advirtieron que en este tipo de proyectos ya es prácticamente un requisito de parte de los organismos de financiamiento.

"Es importante y un instrumento necesario para el mercado internacional", expresaron. Sostuvieron que ingresar en el RIGI "dota el proyecto de más previsibilidad, seguridad juridica y tiene elementos que da estabilidad fiscal".

PSJ cobre mendocino 1 (2) PSJ Cobre Mendocino confirmó que aspira a ingresar al RIGI por US$ 630 millones.

Aclararon que los organismos financieros, sabiendo que existen los proyectos con RIGI -con inversiones mayores a los U$S 200 millones-, "es casi como un requisito, ya que además de contar con un elemento con seguridad jurídica, otorga más rentabilidad", agregaron.

Hacia la construcción y un proceso de "pre-stripping"

Por el momento, PSJ avanza en aspectos técnicos de la factibilidad, con una campaña de perforaciones in-fill, iniciada en marzo, donde tendrán como objetivo mejorar la precisión de la información geológica del yacimiento.

La campaña cuenta con unos 40 empleados que trabajan en un total de 28 perforaciones, con aproximadamente 12.000 metros de perforación en conjunto. Se avanzará también en la conversión de recursos inferidos a recursos medidos para precisar la información ya existente y fortalecer el diseño final del proyecto, llamado "plan de mina". "Eso será importante para llegar a la financiación del proyecto", acotaron.

En tanto, Fabián Gregorio, CEO de la empresa, sostuvo esta semana que “todo el equipo de PSJ trabaja de manera intensa en todas las áreas clave, desde la planificación técnica y el desarrollo comunitario hasta el financiamiento y el cumplimiento de estándares internacionales, con el objetivo de iniciar la construcción en 2027”.

Como se mencionó, una vez que comience la construcción de la mina, trabajarán cerca de 3.000 personas de forma directa e indirecta; mientras que en etapa de operación ya de la misma, habrá 600 empleos por parte de la empresa y unos 1.800 de forma indirecta.

No obstante, la etapa de construcción también tendrá una actividad "minera" en sí misma, que será el proceso de "pre-stripping".

Proyecto San Jorge 2 La Justicia rechazó tres medidas cautelares que pretendían frenar San Jorge. PSJ

Este concepto contempla la "remoción" de por lo menos unas 25 millones de toneladas de roca en la superficie, que son "óxidos de cobre", que no pueden ser tratados para la elaboración de cobre en Mendoza ya que deben lixiviarse mediante un tratamiento con ácido sulfúrico (prohibido por la ley 7722).

De esa forma, son considerados "estériles" para el plan minero de San Jorge. Esas 25 millones de toneladas quedarán depositadas en la escombrera de la mina.