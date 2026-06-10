Manuel Adorni confirmó que presentó la declaración jurada 2025 y dos rectificatorias por años anteriores

El jefe de Gabinete habló en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y de su adhesión al régimen de Ganancias Simplificada.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló en medio de la expectativa por la presentación de su declaración jurada y de los cuestionamientos opositores sobre el origen de su patrimonio.

Investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario salió a defender de dónde salieron sus bienes y reconoció que durante años acumuló ahorros que no estaban declarados. Además, atribuyó una parte de su fortuna a las ganancias que obtuvo, junto a su esposa, invirtiendo en criptomonedas.

"La declaración jurada del 2025 la presenté antes de entrar acá, junto con las rectificativas de 2023 y 2024, siempre hablando de la Oficina Anticorrupción", precisó al comienzo de la entrevista. Y se mostró dispuesto a colaborar con la causa: "Estoy a disposición de la Justicia, como debería ser siempre".

El funcionario precisó que la presentación correspondiente a 2025 "vence el 31 de julio próximo" y que ya la presentó, junto con las rectificativas de 2023 y 2024.

"Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", sostuvo en diálogo con La Nación+.