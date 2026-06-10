Presenta:

Política

|

Manuel Adorni

Manuel Adorni confirmó que presentó la declaración jurada 2025 y dos rectificatorias por años anteriores

El jefe de Gabinete habló en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito y de su adhesión al régimen de Ganancias Simplificada.

MDZ Política

Manuel Adorni
Captura de pantalla
Manuel Adorni, cerca de la indagatoria en Tribunales.

Manuel Adorni, cerca de la indagatoria en Tribunales.

Alf Ponce Mercado / MDZ

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, habló en medio de la expectativa por la presentación de su declaración jurada y de los cuestionamientos opositores sobre el origen de su patrimonio.

Investigado por presunto enriquecimiento ilícito, el funcionario salió a defender de dónde salieron sus bienes y reconoció que durante años acumuló ahorros que no estaban declarados. Además, atribuyó una parte de su fortuna a las ganancias que obtuvo, junto a su esposa, invirtiendo en criptomonedas.

"La declaración jurada del 2025 la presenté antes de entrar acá, junto con las rectificativas de 2023 y 2024, siempre hablando de la Oficina Anticorrupción", precisó al comienzo de la entrevista. Y se mostró dispuesto a colaborar con la causa: "Estoy a disposición de la Justicia, como debería ser siempre".

El funcionario precisó que la presentación correspondiente a 2025 "vence el 31 de julio próximo" y que ya la presentó, junto con las rectificativas de 2023 y 2024.

"Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar", sostuvo en diálogo con La Nación+.

En esa línea, ubicó el origen de su patrimonio antes de su paso por la función pública y le dio un rol clave a las criptomonedas: "Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos la suerte de ahorrar, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares".

Por último, se quejó de la cobertura de los últimos tres meses, desde que estalló la polémica por su patrimonio: dijo que lo "condenaron mediáticamente", aunque aclaró que prefirió "seguir los pasos judiciales".

Archivado en

Notas Relacionadas