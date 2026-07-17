Detectaron inconsistencias en un informe sobre el patrimonio de Manuel Adorni

Un peritaje técnico entregado al fiscal Pollicita señaló diferencias entre los ingresos, gastos y bienes declarados por el exjefe de Gabinete. El informe es pieza clave para definir los próximos pasos de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito del exfuncionario.

Un informe elaborado por especialistas de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) detectó inconsistencias entre el patrimonio declarado por el funcionario y sus ingresos. Por ello, la fiscalía analiza requerirle explicaciones formales sobre los movimientos económicos registrados durante los últimos años. Manuel Adorni

El informe de DAFI y la evolución patrimonial El estudio, incorporado al expediente del fiscal Gerardo Pollicita, reconstruye la evolución patrimonial de Adorni y compara sus declaraciones juradas con información bancaria, registral, tributaria y otros datos. Los peritos hallaron diferencias que deberán ser aclaradas antes de definir medidas o una eventual imputación.

La causa se inició tras investigaciones periodísticas que expusieron operaciones inmobiliarias, viajes y gastos que no parecían guardar relación con los ingresos declarados por el funcionario. Se analizan la adquisición de inmuebles, préstamos, pagos en efectivo y el origen de los fondos utilizados.

Adorni admitió omisiones en sus declaraciones El expediente avanzó luego de que Adorni admitiera haber omitido declarar parte de sus ahorros ante la Oficina Anticorrupción. El exjefe de Gabinete afirmó que los fondos provenían de inversiones previas a su función pública y que regularizó su situación con declaraciones rectificativas y presentaciones impositivas.