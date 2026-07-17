A lo Colapinto y sin micros: el Gobierno evalúa una masiva recepción de la Selección argentina en Avenida del Libertador

El Gobierno nacional es consciente que los jugadores de la Selección Argentina no tienen como primera opción ir a la Casa Rosada tras la final del Mundial y ya piensan en otras alternativas para recibir a La Scaloneta.

De acuerdo a tres fuentes oficiales que consultó MDZ , la gestión libertaria tiene en carpeta que la masiva recepción del plantel se realice sobre la Avenida del Libertador, en la misma zona donde, en abril, se realizó una histórica exhibición de Franco Colapinto , ante 600 mil personas.

El Gobierno porteño ofreció la idea y es considerada por el Ministerio de Seguridad Nacional, consignaron funcionarios involucrados en la diagramación. "Si no se hace en Casa Rosada, el único lugar viable y probado que se puede hacer un operativo de esa magnitud es sobre la Avenida del Libertador, quedó demostrado con el show que se hizo con Franco, no hay mejor lugar", destacaron a este medio.

En ese Road Show, el trazado se extendió desde la intersección de Libertador y Sinclair hasta la zona de Casares y Ugarteche, para luego tomar un sector de Sarmiento entre Figueroa Alcorta y Libertador, rodeando el Monumento a los Españoles. A bordo de un Lotus E20 de Fórmula 1 de 2012 , con motor Renault V8 y los colores de Alpine, Colapinto realizó varias salidas a pista ante una multitud, en un evento que además contó con tribunas, sectores gratuitos, fan zones, pantallas gigantes, escenarios y actividades recreativas para el público.

También se cerraron carriles, bicisendas y accesos para permitir el armado de tribunas, escenarios, vallados, zonas VIP y dispositivos de seguridad, mientras que el domingo del evento el perímetro permaneció prácticamente blindado para garantizar la circulación del monoplaza y la asistencia de cientos de miles de espectadores.

Este operativo constará, si se confirma de parte de la Selección, con un transporte aéreo. Llegarían en helicópteros, aunque hay otras propuestas referidas a vehículos especiales de traslado que tiene la Policía Federal. "No hay chance que se repita eso de llevarlos en micros descapotables. Fue muy riesgoso y no vamos a repetir esa situación", recalcaron integrantes del operativo.

Todavía hay algunas iniciativas para que ese homenaje al equipo se realice sobre la Avenida 9 de Julio, aunque algunos especialistas entienden que podría conllevar algunas complicaciones extras. "Si los jugadores quieren la 9 de Julio, avanzaremos ahí, todo está en carpeta", recalcaron.

MDZ adelantó que el Gobierno prevé decretar un feriado o día no laborable para facilitar el acercamiento de la población a este evento, independientemente a cuál sea el resultado. Podría dictarse el lunes o martes, o ambos días. De hecho, esta recepción a la Selección todavía no tiene día confirmado, aunque toma con fuerza un recibimiento pleno el martes para garantizar un mínimo descanso de los futbolistas.