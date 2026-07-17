La Selección argentina definió la camiseta para la final del Mundial: el detalle que ilusiona a los hinchas

A dos días de la final en el MetLife Stadium, la FIFA definió que indumentaria utilizará la Albiceleste y la Roja en la gran final de la Copa del Mundo.

La Selección argentina ya tiene confirmada la indumentaria que utilizará este domingo en la final del Mundial 2026 frente a España. Lionel Scaloni y sus dirigidos volverán a salir al campo de juego del MetLife Stadium con la tradicional camiseta albiceleste, pantalón blanco y medias blancas, la combinación que más veces utilizaron a lo largo del certamen.

La Selección argentina utilizará su camiseta tradicional en la final ante España El vigente campeón del mundo solo modificó su vestimenta en tres encuentros de esta Copa del Mundo. Primero utilizó medias azules frente a Austria en la fase de grupos, luego vistió la camiseta alternativa contra Jordania y volvió a usar ese uniforme negro en la semifinal frente a Inglaterra. En el resto de los compromisos —ante Argelia, Cabo Verde, Egipto y Suiza— lució la indumentaria titular que repetirá en la definición.

La Selección argentina utilizará su camiseta tradicional en la final ante España. @AFASeleccionEN Además, Emiliano "Dibu" Martínez volverá a vestir completamente de verde, un color que le trae grandes recuerdos tanto a él como a los hinchas argentinos. Con esa tonalidad defendió el arco en buena parte del Mundial de Qatar 2022 y también estuvo presente en las finales de las Copas América 2021 y 2024, ambas ganadas por la Albiceleste.

La selección también mantiene una coincidencia con otros partidos decisivos de la era Scaloni. En la Copa del Mundo de Qatar, Argentina disputó con camiseta titular, pantalón y medias blancas los cruces frente a Países Bajos, Croacia y la final contra Francia, una combinación que ahora volverá a lucir en busca de defender la corona.