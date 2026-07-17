La FIFA rompe con la tradición: el campeón del Mundial 2026 recibirá un exclusivo premio inédito

Argentina y España no solo irán por la Copa del Mundo. La FIFA estrenará una distinción nunca antes vista en un Mundial y solo 30 jugadores lo tendrán.

La final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España no solo definirá al nuevo campeón del mundo. La FIFA anunció una novedad histórica para la premiación: además de levantar el tradicional trofeo y recibir las medallas de oro, el equipo que se consagre este domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey también será distinguido con exclusivos anillos de campeón personalizados, una tradición que desembarca por primera vez en la Copa del Mundo.

La FIFA entregará por primera vez anillos de campeonato a la Selección que se consagre campeona del mundo La iniciativa toma como referencia una costumbre muy arraigada en las grandes ligas de Estados Unidos, como la NFL y la NBA, donde los campeones reciben anillos conmemorativos tras cada consagración. En esta ocasión, el máximo organismo del fútbol mundial fabricará una edición especial en homenaje al Mundial 2026, con piezas numeradas, certificado oficial de autenticidad y un diseño exclusivo.

Los anillos que recibirán los campeones del mundo el próximo domingo en Nueva York. FIFA Solo 30 futbolistas del seleccionado campeón recibirán el modelo original. Cada anillo tendrá en una de sus caras la silueta del trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el reverso será personalizado con los colores del país que levante el título. Además, una vez terminada la final, el capitán y el director técnico recibirán versiones provisorias durante la ceremonia de premiación, mientras que las definitivas serán confeccionadas posteriormente con las medidas exactas de cada destinatario.

Pero la gran sorpresa no termina ahí. La FIFA confirmó que producirá un total de 1.996 anillos y que las 1.966 unidades restantes serán comercializadas oficialmente para coleccionistas e hinchas de todo el mundo, quienes podrán adquirir una réplica idéntica a la que lucirán los campeones.