Javier Milei opinó sobre la bandera de Malvinas que mostraron los jugadores mientras la FIFA planea una sanción

Tras el histórico triunfo de la Selección Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026, los jugadores desplegaron una bandera por la soberanía de las Islas Malvinas.

La bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" apareció en los festejos de la Selección tras vencer a Inglaterra.

La épica victoria de la Selección argentina por 2-1 ante Inglaterra en las semifinales del Mundial no solo dejó una huella en lo deportivo, sino que desató un nuevo e inesperado capítulo de tensión diplomática y deportiva. Minutos después del silbatazo final, los futbolistas argentinos celebraron en el césped desplegando una bandera blanca con letras negras y una frase contundente: “Las Malvinas son argentinas”. La acción encendió las alarmas en el Reino Unido y escaló rápidamente a los despachos de la FIFA.

La postura de Javier Milei ante la posible sanción En declaraciones a El Observador, el presidente Javier Milei buscó bajarle el tono a la confrontación diplomática y encuadró el gesto de los futbolistas dentro del folclore y la adrenalina propia del fútbol.

"Son cosas que pasan en la cancha con los jugadores. No forman parte del conflicto diplomático. En el peor de los casos, la Argentina recibirá una sanción económica de 30.000 dólares. Lo de los jugadores es entendible, gana la emoción y hace que se discuta una sanción".

Para el mandatario argentino, el episodio no debería pasar de una multa administrativa por parte de la máxima entidad del fútbol mundial, minimizando el impacto de la queja británica en las relaciones bilaterales de ambos países.

El reclamo del Reino Unido: ¿qué dice la FIFA? Desde Europa la perspectiva es radicalmente opuesta. El gobierno británico, liderado por el primer ministro Keir Starmer, no consideró la exhibición de la bandera como un acto de simple emoción deportiva.