El inesperado origen de la bandera de Malvinas que mostró la Selección tras vencer a Inglaterra
Una versión que cobró fuerza en las redes y el testimonio de los protagonistas permiten reconstruir el recorrido del emblemático paño.
La bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" fue una de las imágenes más impactantes de los festejos de la Selección argentina tras el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Mientras los jugadores celebraban la clasificación a la final, el paño blanco apareció sobre el césped y rápidamente se convirtió en una de las postales de la noche.
Sin embargo, una vez terminado el partido comenzó a surgir una pregunta: cómo había llegado esa bandera hasta los futbolistas si el operativo de seguridad había prohibido el ingreso de elementos con mensajes políticos. Con el paso de las horas empezaron a conocerse distintos testimonios que permitieron reconstruir el recorrido del paño, cuya historia sería tan improvisada como simbólica.
La versión sobre el origen de la bandera
Una de las versiones que más repercusión tuvo surgió en la red social X. Allí, una usuaria identificada como miuchi (@Milo20154) aseguró: "La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel", en referencia a la bandera que luego terminó en manos de los jugadores argentinos.
Aunque esa versión no fue confirmada oficialmente, sí coincide con lo que explicó Gonzalo Montiel cuando fue consultado sobre la aparición del paño. El defensor contó: "Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento", dando a entender que la bandera fue arrojada desde la tribuna hacia el campo de juego.
En la misma línea, el periodista Nelson Castro afirmó en Telenoche que una persona lanzó la bandera al césped y que posteriormente llegó a manos de los futbolistas durante los festejos.
Una imagen cargada de simbolismo
La escena tuvo un significado especial por el contexto del partido. Argentina e Inglaterra volvieron a enfrentarse en un Mundial en un duelo atravesado por el recuerdo de la Guerra de Malvinas de 1982 y una histórica rivalidad deportiva que tiene uno de sus capítulos más recordados en el Mundial de México 1986.
Después del encuentro, Leandro Paredes fue consultado por la bandera y respondió: "Y siempre serán argentinas". Por su parte, Lautaro Martínez, autor del gol del triunfo, reconoció que para el plantel el cruce con Inglaterra tenía un significado diferente: "Tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros era un partido especial".
Lisandro Martínez también se refirió al impacto de la imagen y sostuvo: "Me imagino a un veterano de Malvinas viendo eso y llorando". Además, remarcó que los jugadores "mostraron esa bandera y afirmaron que las Islas nos pertenecen".
La FIFA podría abrir un expediente
El gesto también tuvo repercusión fuera de la Argentina y podría derivar en una sanción por parte de la FIFA. El Código de Conducta de los Estadios prohíbe el ingreso de banderas, pancartas o cualquier elemento con contenido político, ofensivo o discriminatorio.
De hecho, antes del encuentro, la ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, había advertido que no estaría permitido ingresar con mensajes provocativos, políticos, raciales o religiosos, y aclaró que la frase "Las Malvinas son argentinas" era considerada un mensaje político dentro del operativo previsto para el estadio.