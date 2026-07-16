El inesperado origen de la bandera de Malvinas que mostró la Selección tras vencer a Inglaterra

Una versión que cobró fuerza en las redes y el testimonio de los protagonistas permiten reconstruir el recorrido del emblemático paño.

La bandera con la frase "Las Malvinas son argentinas" apareció en los festejos de la Selección tras vencer a Inglaterra.

La bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas" fue una de las imágenes más impactantes de los festejos de la Selección argentina tras el triunfo por 2 a 1 sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Mientras los jugadores celebraban la clasificación a la final, el paño blanco apareció sobre el césped y rápidamente se convirtió en una de las postales de la noche.

La bandera de Malvinas en los festejos de la Selección. EFE Sin embargo, una vez terminado el partido comenzó a surgir una pregunta: cómo había llegado esa bandera hasta los futbolistas si el operativo de seguridad había prohibido el ingreso de elementos con mensajes políticos. Con el paso de las horas empezaron a conocerse distintos testimonios que permitieron reconstruir el recorrido del paño, cuya historia sería tan improvisada como simbólica.

La versión sobre el origen de la bandera Una de las versiones que más repercusión tuvo surgió en la red social X. Allí, una usuaria identificada como miuchi (@Milo20154) aseguró: "La pintó el primo de mi cuñada, es un pedazo de sábana del hotel", en referencia a la bandera que luego terminó en manos de los jugadores argentinos.

Aunque esa versión no fue confirmada oficialmente, sí coincide con lo que explicó Gonzalo Montiel cuando fue consultado sobre la aparición del paño. El defensor contó: "Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento", dando a entender que la bandera fue arrojada desde la tribuna hacia el campo de juego.

En la misma línea, el periodista Nelson Castro afirmó en Telenoche que una persona lanzó la bandera al césped y que posteriormente llegó a manos de los futbolistas durante los festejos.