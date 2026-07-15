"Las Malvinas son argentinas", la bandera que sostuvieron los jugadores a pesar de la prohibición

Aunque la FIFA prohibió las banderas de Malvinas, la hinchada ingresó una y los jugadores la sostuvieron en la cancha.

La Selección argentina pasó a la final del Mundial 2026 y durante los festejos en la cancha los jugadores desplegaron una bandera que decía "Las Malvinas son argentinas", a pesar de la prohibición establecida por la FIFA. La medida buscaba no generar conflictos entre las hinchadas antagónicas que mantienen una fuerte rivalidad desde 1986.

TyC Sports La bandera de Malvinas en los festejos de la Selección argentina Después del agónico 2 a 1 que dejó a la Selección argentina en la final del Mundial 2026, Giovani Lo Celso recibió de la hinchada una bandera de Malvinas. Después todos los jugadores se pusieron alrededor de la bandera y quedaron registrados por las cámaras de la transmisión.

Giovani Lo Celso desplegó una bandera de Malvinas en el estadio. Captura Banderas prohibidas Ante el contexto histórico y la posibilidad de incidentes, la FIFA resolvió que los hinchas no podían ingresar al Mercedes Benz Stadium de Atlanta con banderas que incluyeran leyendas relacionadas con la Guerra de Malvinas.

Además prohibieron los mensajes provocativos contra la hinchada rival, las botellas y cualquier elemento contundente.