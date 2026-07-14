Argentina e Inglaterra: cómo el rock hizo lo que la política nunca pudo
Del impacto de The Beatles y The Rolling Stones a la música de Soda Stereo y Babasónicos, el rock creó un vínculo cultural con Londres que sobrevivió a la guerra y al fútbol.
Argentina e Inglaterra mantienen diferencias históricas por la cuestión Malvinas y en 1986 protagonizaron uno de los partidos de fútbol más recordados del mundo. Sin embargo, desde los años 60, el rock construyó un puente mucho más sólido entre ambas naciones, e inclusive músicos argentinos crecieron inspirados por bandas británicas y terminaron llevando su propia música a Londres.
Inglaterra, la gran escuela del rock de Argentina
Mucho antes de la Guerra de Malvinas, el rock argentino ya miraba hacia Inglaterra. La irrupción de The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Who, Pink Floyd, Genesis, King Crimson y David Bowie cambió para siempre la manera de componer, grabar y producir música en Argentina.
Charly García reconoció en numerosas entrevistas la influencia de The Beatles y del rock progresivo británico. "Los Beatles fueron una revolución cultural", afirmó Charly, una frase repetida a lo largo de su carrera.
El concepto de álbum, la producción en estudio, las portadas, la iluminación de los recitales y hasta la estética de las bandas comenzaron a reflejar lo que ocurría en Londres. Serú Girán incorporó recursos del rock progresivo inglés; Virus tomó elementos del synth-pop y Soda Stereo reinterpretó la new wave y el post-punk con identidad rioplatense. Gustavo Cerati resumió esa relación al recordar que él y Zeta Bosio escuchaban a The Police, XTC, David Bowie, Elvis Costello y Talking Heads para aprender nuevas formas de hacer canciones.
Ni la guerra logró cortar ese vínculo
La Guerra de Malvinas cambió el escenario político, pero no logró borrar décadas de intercambio musical. En 1982 en Argentina se prohibió difundir música en inglés por radio y televisión. La medida impulsó la difusión del rock nacional, aunque músicos como Miguel Cantilo y Gustavo Cerati coincidieron años después en que el crecimiento del género respondía a un proceso mucho más amplio. Apenas recuperada la democracia, los discos británicos volvieron a ocupar un lugar central en las bateas argentinas y una nueva generación descubrió a The Smiths, The Cure, Joy Division, New Order, Depeche Mode, Oasis, Blur y Radiohead.
Listado de temas del concierto que Gustavo Cerati dio el 12 de octubre se 2006 en The Forum (Londres) . En esta lista, qué otros artistas conocidos tocaron allí. Mirá el recital completo aquí.
El intercambio dejó de ser una influencia para convertirse en una relación de ida y vuelta. Gustavo Cerati presentó conciertos en Londres; Fito Páez actuó en escenarios británicos; Los Fabulosos Cadillacs participaron en festivales europeos; y Babasónicos ofreció durante 2025 en el Reino Unido un concierto en el histórico KOKO de Camden. Al mismo tiempo, Argentina se consolidó como una de las plazas favoritas para The Rolling Stones, Coldplay, The Cure, Roger Waters, Morrissey, Eric Clapton y decenas de artistas británicos que tocaron sobre en Buenos Aires. Sin dudas se destacan Paul Mc Cartney y The Rolling Stones.
Las guitarras llegaron donde no llegó la política
Mientras la diplomacia continuó marcada por la disputa por las Islas Malvinas, el rock nacional construyó una identidad propia precisamente porque supo transformar las influencias británicas en un lenguaje local. Discos como Artaud, Clics Modernos, Dynamo, Bocanada o Jessico dialogan con distintas corrientes del rock inglés sin perder una personalidad argentina. Quizá la mejor síntesis la ofreció Marcelo Moura, de Virus, cuando definió al rock británico como "el auténtico rock", una admiración que nunca implicó copiar, sino reinterpretar.
Más de sesenta años después de la llegada de The Beatles a los tocadiscos argentinos, la paradoja sigue vigente: la política aún busca soluciones para un conflicto histórico, pero la música resolvió hace décadas lo que parecía imposible. Hoy, miles de argentinos siguen cantando canciones inglesas, mientras que el rock de Argentina también está presente en Londres, demostrando que el rock siempre ha construido puentes.
FUENTE: BBC Mundo. Rolling Stone Argentina. Canal Encuentro, Historia del Rock Argentino. IFPI Global Music Report. Archivo General de la Nación y otros.