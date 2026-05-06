El lado A del rock mendocino: un concierto escrito para descubrir su esencia

Este concierto escrito invita a redescubrir en un video el rock mendocino desde la emoción, el mensaje y la profundidad y belleza de sus letras. No busca repetir su historia, sino transformarla en un concierto de palabras, donde cada fragmento vibra con una identidad cultural joven, actual, potente y en constante evolución creativa.

Este video muestra las letras de las canciones tal como se escuchan, aunque algunas palabras no sean las correctas.

Aunque en este video no aparecen Enanitos Verdes, ya que su influencia atraviesa toda la escena. Varias de las canciones incluidas pertenecen a bandas producidas por exintegrantes del grupo, como el baterista Daniel Píccolo y el guitarrista Felipe Staiti. Son los casos de Martes 13, La Jarillera y de algunos discos de Bela Lugosi.

Este especial un viaje en dos partes: el Lado A , enfocado en bandas clave de los años '80 y '90, y algunas actuales, y un Lado B ( a publicar en los próximos días), que incluye a bandas históricas (como Chancho Va, Raivan Pérez y Oficina D, entre otros), pero sobre todo a grupos que integran el repertorio del actual rock rock nacional y que han logrado el éxito apostando al videoclip en Youtube (con videos que llegan a superar el millón de visualizaciones) y a esta nueva lógica de difusión digital.

ROCK MENDOCINO PROTAGONISTAS DE AYER Y DE HOY

Del “no se puede” al millón de views: el nuevo escenario

El cambio llegó con la digitalización. Plataformas como YouTube permitieron que las bandas mendocinas saltearan intermediarios y conectaran directamente con el público.

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El costo de hacer rock en Mendoza: talento sin vidriera

Durante décadas, Mendoza fue un verdadero semillero de bandas, pero con enormes dificultades para sostener una carrera musical. Grabar un disco implicaba costos elevados y, muchas veces, inversiones personales sin retorno.

A esto se sumó una barrera histórica: la falta de espacios. Muchos grupos no lograron acceder a escenarios ni a difusión en medios masivos. En pubs y boliches, la condición era clara: tocar covers para “no aburrir”, relegando las composiciones propias a un segundo plano.

La trampa del cover: cuando el talento quedaba oculto

Durante años, el circuito musical impuso una regla no escrita: priorizar versiones conocidas por sobre la identidad artística. En cada show, apenas dos o tres temas propios se colaban entre listas dominadas por covers.

Este esquema no solo condicionó el crecimiento artístico, sino que invisibilizó a bandas con propuestas originales. Un ejemplo es Los Alfajores de la Pampa Seca, muchas veces reconocida más por lo que reinterpretaba que por su propio repertorio.

El concierto escrito: emoción, identidad y pertenencia

Este concierto escrito no busca solo narrar una historia, sino demostrar algo más profundo: que el rock mendocino sigue siendo un punto de encuentro. Es decir, un lenguaje común que nos atraviesa, nos emociona y nos une. Si ayer Enanitos Verdes y hoy algunas bandas como Bela Lugosi han podido desembarcar en México significa que este lenguaje también atraviesa y emociona a muchos otros porque el rocanrrol es así por naturaleza.

Como sintetiza la frase de Los Alfajores de la Pampa Seca —“aquí yace el rocanrol”—, no se trata de un final, sino de una transformación.

Antes, el cover era el mensaje. Hoy, gracias a quienes apostaron a sus canciones inclusive perdiendo dinero, lograron que la experiencia (y no el cover) sea el mensaje. Y el Lado B de esta historia ya está en marcha.

Listado de canciones de este Lado A:

A continuación dos videos que vienen en sintonía con esta nota: los dos conciertos escritos ya difundidos de Enanitos Verdes (Lado A y Lado B).

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