El lado A del rock mendocino: un concierto escrito para descubrir su esencia
Un viaje en un video en que el rock mendocino vibra con bandas que aprovecharon su momento y en otras que están logrando crecer a través del formato digital.
Este concierto escrito invita a redescubrir en un video el rock mendocino desde la emoción, el mensaje y la profundidad y belleza de sus letras. No busca repetir su historia, sino transformarla en un concierto de palabras, donde cada fragmento vibra con una identidad cultural joven, actual, potente y en constante evolución creativa.
Este video muestra las letras de las canciones tal como se escuchan, aunque algunas palabras no sean las correctas.
Rock mendocino: del under invisible a la explosión digital
Aunque en este video no aparecen Enanitos Verdes, ya que su influencia atraviesa toda la escena. Varias de las canciones incluidas pertenecen a bandas producidas por exintegrantes del grupo, como el baterista Daniel Píccolo y el guitarrista Felipe Staiti. Son los casos de Martes 13, La Jarillera y de algunos discos de Bela Lugosi.
Este especial un viaje en dos partes: el Lado A, enfocado en bandas clave de los años '80 y '90, y algunas actuales, y un Lado B (a publicar en los próximos días), que incluye a bandas históricas (como Chancho Va, Raivan Pérez y Oficina D, entre otros), pero sobre todo a grupos que integran el repertorio del actual rock rock nacional y que han logrado el éxito apostando al videoclip en Youtube (con videos que llegan a superar el millón de visualizaciones) y a esta nueva lógica de difusión digital.
Del “no se puede” al millón de views: el nuevo escenario
El cambio llegó con la digitalización. Plataformas como YouTube permitieron que las bandas mendocinas saltearan intermediarios y conectaran directamente con el público.
El costo de hacer rock en Mendoza: talento sin vidriera
Durante décadas, Mendoza fue un verdadero semillero de bandas, pero con enormes dificultades para sostener una carrera musical. Grabar un disco implicaba costos elevados y, muchas veces, inversiones personales sin retorno.
A esto se sumó una barrera histórica: la falta de espacios. Muchos grupos no lograron acceder a escenarios ni a difusión en medios masivos. En pubs y boliches, la condición era clara: tocar covers para “no aburrir”, relegando las composiciones propias a un segundo plano.
La trampa del cover: cuando el talento quedaba oculto
Durante años, el circuito musical impuso una regla no escrita: priorizar versiones conocidas por sobre la identidad artística. En cada show, apenas dos o tres temas propios se colaban entre listas dominadas por covers.
Este esquema no solo condicionó el crecimiento artístico, sino que invisibilizó a bandas con propuestas originales. Un ejemplo es Los Alfajores de la Pampa Seca, muchas veces reconocida más por lo que reinterpretaba que por su propio repertorio.
El concierto escrito: emoción, identidad y pertenencia
Este concierto escrito no busca solo narrar una historia, sino demostrar algo más profundo: que el rock mendocino sigue siendo un punto de encuentro. Es decir, un lenguaje común que nos atraviesa, nos emociona y nos une. Si ayer Enanitos Verdes y hoy algunas bandas como Bela Lugosi han podido desembarcar en México significa que este lenguaje también atraviesa y emociona a muchos otros porque el rocanrrol es así por naturaleza.
Como sintetiza la frase de Los Alfajores de la Pampa Seca —“aquí yace el rocanrol”—, no se trata de un final, sino de una transformación.
Antes, el cover era el mensaje. Hoy, gracias a quienes apostaron a sus canciones inclusive perdiendo dinero, lograron que la experiencia (y no el cover) sea el mensaje. Y el Lado B de esta historia ya está en marcha.
Listado de canciones de este Lado A:
- Paso a la vida Parte II. Altablanca. Grabado el 16 de noviembre de 1981 durante una presentación en el Teatro Independencia, con Mario Mátar (guitarra), Susana Nalldi (voz y guitarra acústica), Jorge Zangheri (teclados), Carlos Corvalán (batería), Jorge Aguerre (bajo), y Daniel Martín (flauta traversa y guitarra).
- Rupestre (2000) y El Blues de la Viña Baja (2000). La Jarillera. Marcos Aguilera y Aníbal Campo (guitarras), Horacio Albertini (bajo), Coco Cabrini (voz), Pablo Bekerman (teclados), Mauricio Bertozzi (acordeón) y Poty Ucci (percusión). El disco Rupestre fue producido por Felipe Staiti.
- La paralítica (1986) y Esta tarde te voy a ver (Silvana) (1986). Alcohol Etílico. Dimi Bass (Raúl Gómez) en bajo y voz, Sergio Embrioni (guitarra y coros), Adrián Vinacuor (batería), Horacio Gómez (teclados), Mario Soria (saxo) y Jorge Pinchevsky (violín).
- Crazy Sex y Barco del desierto (1990). Los Salvages Unitarios. Marcelo Padilla (voz), Gustavo Casaño (bajo), Roly López (batería) y Pancho Navarro (guitarra).
- Soy libre (2009) y Decidir (2004). Bela Lugosi. Marcelo Zoloa (guitarra y voz), Manolo Pereiro (batería), Pablo Martínez (bajo y coros) y Cristián Puebla (guitarra).
- Bailo con montañas (1988). La Montaña. Omar Dris (voz), Joe Moya (guitarra), Freddy Pacheco (bajo), Carlos Giúdice (batería) y Diego Vainer (teclados). También pasaron Fabián Poquet (teclados) y Sergio Simone(batería).
- Algo para estar muy bien (1993). Martes 13. Fernando Olguín (voz), Gerardo Schelfthout (batería), Marcelo López (teclados), Emilio Marín (guitarra) y Martín Foresto (bajo).
- Camino dormido (2015). Peter Júpiter. Joe Moya (guitarra y voz), Abril Moya (coros), Ana Jezowoicz (guitarra), Luis Oqui (bajo), Juan Pablo Aveni (batería), Ivan Mateo (batería), Carlos Casciani (percusión), Marcelo Reinoso (teclados), Rodolfo Iriart (teclados).
- Jazmín (2017) y .Aquí yace (2020) Los Alfajores de la Pampa Seca. Roberto Fiat (guitarra y voz), Sergio Bonelli (guitarra y voz), Carlos Casciani (batería) y Paula Casciani (bajo y coros).
- Aburridos y Skalibur (1987). Los Perfectos Idiotas. Principales integrantes de loa que luego se convirtieron en Karamelo Santo fueron Goy Ogalde (voz y guitarra) y Mortimer Enema.
A continuación dos videos que vienen en sintonía con esta nota: los dos conciertos escritos ya difundidos de Enanitos Verdes (Lado A y Lado B).