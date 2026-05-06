Por qué la falda de Pampita es la prenda más deseada (y más odiada) de la temporada

La falda de Pampita: hay quienes la aman por verse canchera y quienes la critican por considerarla demasiado atrevida para el día. Y a vos, ¿te gusta?

La modelo y conductora conocida como Pampita, compartió en sus redes sociales una serie de fotos donde posaba junto a una ventana, aprovechando la luz natural que resaltaba cada detalle de un look perfecto para eventos de media estación.

El conjunto estaba compuesto por una camisa blanca con mangas largas y un escote pronunciado, sin embargo, la gran protagonista del outfit fue la falda roja asimétrica que Pampita eligió para la parte inferior. Con un diseño irregular que dejaba ver las piernas de manera elegante, más corta en la parte frontal y con una caída más larga hacia uno de los costados, generaba un efecto visual dinámico que llamaba la atención desde el primer vistazo.

Este tipo de prenda es una de las tendencias crecientes de la temporada, y Pampita supo llevarla con una naturalidad que pocas pueden igualar. La combinación de la camisa blanca (ese básico infalible que todas tenemos en el armario) con la falda roja asimétrica demostró que una paleta de colores simple puede lograr un impacto visual enorme cuando se trabaja con los cortes y las texturas adecuadas.

La modelo completó el look con unos stilettos rojos que mantenían la continuidad cromática y que elevaron la propuesta hacia un terreno más elegante y nocturno.