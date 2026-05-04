Pampita y el fuerte escándalo con Martín Pepa que la mantendría en silencio: "Se mandó una y..."

La modelo se separó del polista y trascendió un fuerte motivo por el cual la mediática no habla de su ruptura: los detalles.

Carolina "Pampita" Ardohain se separó de Martín Pepa y conforme pasa el tiempo empieza a destaparse la verdadera olla de los acontecimientos. En un principio, se destacaba la falta de respuesta de la modelo, algo que no es de acostumbrarse en su persona. Sin embargo, Yanina Latorre terminó por confirmar lo sucedido entre los famosos que dejó aún más grande la incógnita.

La panelista confesó en SQP (América TV) que intentó buscar la palabra de la conductora por todos los medios, incluso acudiendo a la provocación. Sabiendo que a la modelo la enloquecen los rumores infundados, Latorre subió una placa negra a sus redes vinculándola con Cochito López en Miami para ver si lograba una desmentida furiosa, pero el mutismo fue total.

Según detalló, Pampita aprovechó su esquema laboral, que le otorga diez días libres al mes, para armar las valijas, alejarse del ruido mediático de Buenos Aires y refugiarse en Estados Unidos. "Se fue a Miami y de Miami se fue a Nueva York a ahogar sus penas", relató.

Las supuesta causa de la ruptura Embed - Pampita y el gran escándalo con Martín Pepa que la mantendría en silencio: "Se mandó una y..."

El verdadero motivo de esta profunda tristeza radicaría en una fuerte decepción personal que quebró la confianza de la pareja. A través de una fuente directa que dialogó con la protagonista, se confirmó que la ruptura llegó luego de que ella descubriera una actitud imperdonable. "Lo habría agarrado en algo a Martín Pepa", reveló la mediática, encargándose de aclarar que no siempre se trata de una tercera en discordia.