La reconocida famosa argentina que sufrió una insólita estafa en pleno Mundial: "Puré"

Carolina "Pampita" Ardohain se instaló en Miami y viviendo a pleno la fiebre mundialista, aprovechó una distendida charla sobre la pasión por el fútbol para relatar su desgracia doméstica con las compras online. Desgraciadamente y como muchas personas, la modelo fue víctima de una estafa .

Todo comenzó con la clásica obsesión familiar por completar el álbum del Mundial . Para solucionar el problema de raíz y evitar compras diarias, la modelo y conductora optó por hacer una inversión mayorista a través de internet.

"Como tengo tres pibes, dije 'vamos a comprar la caja grande y lo divido para los tres y listo, compro una sola vez y acabó el tema'", inició su relato en DGO Stream.

Sin embargo, el plan maestro comenzó a desmoronarse con el paso de los días. El envío se demoró mucho más de lo previsto y la ansiedad de los chicos, que veían cómo todos en su entorno ya estaban en pleno juego, empezó a pasar factura.

Las semanas pasaban y la presión en la casa de la conductora aumentaba. Ella misma relató que la entrega demoraba una semana, luego dos, y los chicos preguntaban absolutamente todos los días cuándo llegaría el encargo.

Cuando el misterioso paquete finalmente llegó a sus manos, la emoción de abrirlo se transformó rápidamente en indignación. El contenido estaba muy lejos de ser el esperado premio, pero el engaño estaba perfectamente diseñado: el peso y las dimensiones simulaban a la perfección el formato del producto original.

La dura realidad apareció al romper el envoltorio, ya que no había sobres de papel, sino un artículo básico de almacén. La modelo confesó indignada que en realidad eran dos cajas de puré de tomate, las cuales ocupaban exactamente el mismo tamaño de la caja que ella esperaba recibir.

Para cerrar su descargo, entre las risas de sus compañeros y la resignación absoluta, Pampita sentenció su experiencia de compra online sin filtros, confirmando que se quedó con el puré de tomate y asumiendo que fue totalmente estafada.