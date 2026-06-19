Flor Vigna compartió una foto íntima y dejó sin palabras a sus seguidores: "Me animé"

Flor Vigna sorprendió a todos al compartir una fogosa imagen en su cuenta de Instagram y se viralizó al instante.

Flor Vigna fue noticia en los últimos días luego del trágico fallecimiento de Oliver Tree en Brasil, quien también se encontraba junto a "Gaspi" y Lucas Vignale en el terrible accidente aéreo. Una foto de una campera del cantante se viralizó, ya que era un regalo que le había hecho la artista.

La bailarina se mostró conmovida por esta situación y despidió a Oliver Tree en redes. Luego de esto, el nombre de ella se volvió tendencia nuevamente por una publicación en Instagram que dejó en shock a sus seguidores.

La publicación de Flor Vigna que se viralizó en redes Flor Vigna sorprendió en redes. Foto: Instagram / @florivigna. Flor Vigna promocionó su perfil en una aplicación con una jugada imagen desde la cama y con la frazada tapando su cuerpo. A la publicación la eligió acompañar con un link y la frase: "Me animé".