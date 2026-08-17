Roberto Piazza habló de la relación entre Javier Milei y Fátima Florez y sorprendió a todos

En una nota para Puro Show, el diseñador de moda rompió el silencio sobre el vínculo entre el presidente de la Nación Argentina y la actriz.

Roberto Piazza habló sobre los rumores de reconciliación entre Javier Milei y Fátima Florez y aseguró que, aunque no conversó con el presidente sobre el tema, considera que la pareja podría haber retomado su relación. El diseñador se refirió al vínculo en diálogo con Puro Show y contó qué sabe al respecto.

"La última vez que hablé con él no hablé de este tema. Me enteré por los medios y él la presentó como oficial", explicó el mediático. Sin embargo, cuando le consultaron si efectivamente estaban nuevamente juntos, respondió: "Pero sí creo que sí, yo te diría que sí".

Esto fue lo que dijo Roberto Piazza en un móvil de Puro Show sobre Javier Milei y Fátima Florez El diseñador, que mantiene una relación cercana con los hermanos Milei, también celebró la posibilidad de una reconciliación. "Las ganas siempre estuvieron y creo que sí. Me parece perfecto, ¡me parece maravilloso!", expresó Piazza.

Además, Roberto recordó que el vínculo entre el mandatario y la humorista atravesó distintos momentos y cuestionó las críticas que recibieron desde el comienzo. "Empezó hace un tiempo largo, fue muy criticada por la gente mala y me parece correcto que el presidente se enamore de alguien y que Fátima esté contenta y feliz", afirmó el diseñador.p

Incluso cuando el cronista del programa le consultó por una boda entre ellos, el mediática aseguró que estaría dispuesto a diseñar el vestido de Fátima si ella lo eligiera.