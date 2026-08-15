Javier Milei presentará el Presupuesto 2027 en el Congreso y se cruzará con la pulseada por las PASO

El Gobierno negocia con gobernadores y aliados para reunir los votos que necesita y evitar otro traspié legislativo antes del año electoral.

El presidente Javier Milei retoma una imagen de hace dos años para la presentación del proyecto del Presupuesto 2027. Tal como lo hizo en 2024, el presidente se hará presente en el Congreso para realizar la ceremonia. Fuentes parlamentarias del oficialismo confirmaron la decisión y anticiparon el regreso del mandatario a una ceremonia que en 2025 resolvió desde la Casa Rosada. La exposición llegará además en medio de una etapa sensible para el Gobierno, que busca asegurar votos para su agenda económica y definir el futuro de las PASO antes del próximo año electoral.

La Casa Rosada considera al presupuesto una pieza central para el segundo semestre y pretende conseguir su aprobación. El oficialismo entiende que llegar a un año electoral sin la denominada “ley de leyes” transmitiría una señal negativa hacia los mercados. El proyecto también entrará en una negociación más amplia con los mandatarios provinciales, cuyos votos adquirieron mayor peso después de los últimos tropiezos parlamentarios del Gobierno.

Javier Milei presentó el Presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación con ausencias de la oposición Foto: Juan Mateo Aberastain/MDZ El Presupuesto entra en la cancha El Gobierno abrió conversaciones con gobernadores y partidos aliados para resolver en los próximos dos meses qué instrumento electoral regirá durante 2027. La eliminación o suspensión de las PASO es la figurita difícil; deberá comenzar su recorrido en el Senado y necesita del respaldo del PRO, sectores de la UCR y mandatarios provinciales que mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada.

Diego Santilli retomó durante los últimos días las reuniones con los gobernadores y también participó de contactos con dirigentes del PRO. Fuentes libertarias aseguraron que existen posibilidades de alcanzar un acuerdo con el partido amarillo sobre el esquema electoral. Karina Milei impulsa la eliminación de las primarias y el oficialismo sabe que deberá negociar cada adhesión para reunir la mayoría necesaria.

El Gobierno evalúa el reparto de recursos y los acuerdos con las provincias como herramientas para conseguir acompañamiento en las votaciones pendientes. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) también son carta de canje en una discusión que intenta correr mejor "suerte" que el tratamiento de la Ley de Tierras, donde la relación con los gobernadores ya mostró sus límites.