Legislatura bonaerense: avanza con modificaciones el proyecto para regular el ciberacoso en escuelas de PBA

La Comisión de Educación de la Cámara Baja de la Legislatura bonaerense aprobó el proyecto "Ley Ema" , que busca reglar la convivencia digital en colegios de la provincia de Buenos Aires tras el suicidio de Ema por la difusión no consentida de fotos íntimas. La iniciativa, impone contenidos curriculares obligatorios y capacitación docente sobre el ciberacoso en las escuelas.

El desborde de la tecnología dentro de las aulas dejó al descubierto una intemperie normativa alarmante en la provincia de Buenos Aires. Autoridades escolares y docentes enfrentan diariamente desde suplantaciones de identidad hasta la manipulación de imágenes mediante inteligencia artificial para generar deepfakes , teniendo el docente como única herramienta la incautación de teléfonos o el simple voluntarismo del alumnado para dejar sus celulares en cajas.

La propuesta impulsada por la diputada camporista de Unión por la Patria Mayra Mendoza modifica la Ley de Educación Provincial (N.º 13.688) incorporando la "Ciudadanía Digital" como un derecho formativo obligatorio.

Según la legisladora camporista el objetivo de la iniciativa es romper la lógica del aula cerrada: “Queremos incorporar la Ciudadanía Digital como un derecho formativo fundamental en toda la provincia. Es urgente que nuestros pibes y pibas reciban formación sobre el uso ético de la Inteligencia Artificial y el respeto a la privacidad en las redes sociales”; sostuvo Mayra Mendoza al presentar el proyecto de “ Ley Ema ”

La norma contempla la actualización de guías de orientación escolar y crea protocolos de resguardo de pruebas digitales y contención a las víctimas. Fijando reglas en un territorio marcado por el anonimato y la inmediatez.

Las modificaciones claves al proyecto de “Ley Ema”

Durante el debate en la Comisión de Educación, desde el PRO propusieron introducir un cambio sustancial que modifica el objeto central del articulado para delimitar el alcance de las responsabilidades. A propuesta de la diputada amarilla, María Sotolano, se consagra el principio de corresponsabilidad activa, precisando que los establecimientos educativos deben promover condiciones de cuidado únicamente dentro de sus competencias institucionales.

La modificación, del proyecto original, quita sobre las espaldas de directivos y docentes una tutela abstracta sobre lo que hacen los alumnos desde sus casas o con dispositivos privados. La prevención de la violencia digital pasó a definirse como un deber compartido entre el estado, las familias, la justicia, el sistema de salud y las empresas de tecnología.

“Con esta modificación buscamos un equilibrio real: otorgar herramientas concretas a las escuelas sin imponerles cargas imposibles. La prevención de la violencia digital debe ser una tarea compartida entre familias, Estado y comunidad, porque sólo con corresponsabilidad activa lograremos cuidar a nuestras juventudes”, fundamentó la legisladora provincial del PRO María Sotolano tras lograr el consenso en el dictamen del proyecte de “Ley Ema”.

La pelota en el terreno de Kicillof: presupuesto o una Ley de letra muerta

Despachado el dictamen en la Comisión de Educación, el próximo escalón que deberá sortear el proyecto de “Ley Ema” por el que se busca frenar el ciberacoso en las escuelas bonaerenses es el dictamen favorable de la Comisión de Legislación General. El paso previo antes de llegar al recinto de la Cámara Baja bonaerense para ser votado, y de obtener la media sanción la iniciativa de la “Ley Ema” deberá sortear en el senado los pasos previos antes de ser Ley.

Aunque la viabilidad real del proyecto queda sujeta a la voluntad del Poder Ejecutivo provincial. Para que la Ley Ema no se transforme en una mera declaración de intenciones o en una demanda burocrática sin sustento; el gobierno bonaerense deberá asignar partidas presupuestarias específicas destinadas a equipamiento, actualización de contenidos y la formación continua de los maestros.

El punto crítico reside en el fortalecimiento de los Equipos de Orientación Escolar (EOE). Sin la asignación de profesionales interdisciplinarios presentes en cada establecimiento educativo de la provincia de Buenos Aires, la reestructuración pedagógica corre el riesgo de estrellarse contra la falta de personal y recursos en el territorio.

Grieta en la comisión: el rechazo libertario y el cruce final

El único espacio que decidió no acompañar el dictamen en la Comisión de Educación fue La Libertad Avanza, cuyo bloque votó en contra de la iniciativa fundamentando su postura únicamente en el origen político del proyecto de Ley, presentado por la referente de La Cámpora.

El rechazo libertario tensionó el cierre de la jornada. Antes de dar por concluida la labor de la comisión, Mayra Mendoza cruzó directamente a los legisladores de la bancada violeta con una frase filosa que sintetizó el clima político de la sesión: “Oponerse a la prevención de violencia digital es avalarla”.