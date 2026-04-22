Violencia digital: los alarmantes posteos del femicida que mató a su novia y se suicidó en Rosario

Tras el hallazgo del cuerpo de Sophia Civarelli (22) , asesinada por su pareja Valentín Alcida (22), sus amigas difundieron la actividad del agresor en la red social X, exponiendo un historial de violencia digital y discursos de odio que precedió al ataque fatal perpetrado este viernes.

Las capturas difundidas muestran que Alcida utilizaba sus redes para propagar discursos de odio y misoginia. El sujeto retuiteaba imágenes de banderas LGBTIQ+ incendiadas y publicaba frases agresivas como "Los putos no deberían opinar".

Además, en desde 2025, el joven publicaba constantemente críticas directas al movimiento feminista y frases despectivas hacia las mujeres que trabajan en plataformas de contenido para adultos: "Se piensan que pueden vender contenido porno y encima tener una vida normal".

Junto a estas capturas, quienes denunciaron este comportamiento digital dejaron el siguiente mensaje: "Los padres deberían responsabilizarse por el asco de persona que criaron y fomentaron".

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También se registraron posteos contra personas de países vecinos, configurando un perfil de violencia ideológica que la fiscalía considera clave para entender el contexto del femicidio.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram el femicida compartía con frecuencia fotos de ella en distintas situaciones con mensajes como: “Mujer hermosa”. En otra imagen, donde Sophia aparecía durmiendo, escribió: “Qué mujer”. También publicó una foto de ella en la playa y otra juntos con la frase: “Te amo preciosa”.

Los detalles del femicidio en Rosario

La reconstrucción realizada por la fiscal Carla Ranciari detalla un comportamiento escalofriante por parte de Valentín Alcida tras el asesinato.

El caso conmocionó a la ciudad de Rosario luego de conocerse que Valentín Alcida mató de varias puñaladas a su novia, Sophia Civarelli, y después se suicidó al arrojarse desde un balcón.

Según trascendió, ambos jóvenes, de 22 años, eran estudiantes de Psicología en la Universidad Nacional de Rosario. El viernes por la noche, una amiga de la joven alertó a la Policía luego de que Valentín le dijera que Sophia se había suicidado cortándose el cuello.