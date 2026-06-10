Nuevo allanamiento a la casa de Claudio Barrelier: así es la vivienda por dentro

Luego de los avances en la causa por el femicio de Agostina Vega , la casa del detenido Claudio Barrelier fue allanada este miércoles tras estar bajo una estricta custodia policial debido a una serie de amenazas que alertaron sobre posibles ataques contra la propiedad, entre ellas un incendio.

Los investigadores buscaban en la vivienda de la calle Campillo alguna muestra genética, sobre todo en el baño, para cotejarla con el resto de las evidencias. Además, también se le pidió una muestra a la mamá de Agostina, Melisa Heredia, que accedió voluntariamente a hacerla.

De acuerdo con la información brindada por el periodista Ignacio Prieto, una de las hipótesis que los investigadores consideran es que el crimen se habría producido en una habitación con conexión al baño.

Peritos y bomberos de la provincia trabajaron en el establecimiento en un nuevo operativo junto con dos funcionarios del equipo del fiscal Garzón.

La vivienda de Barrelier, el principal acusado por el femicidio de Agostina, ya se encontraba bajo custodia de la Policía de Córdoba desde la mañana ya que había recibido amenazas que alertaron a los vecinos del barrio Cofico.

La cuadra donde se ubica el inmueble permaneció cerrada al tránsito durante el operativo, mientras efectivos policiales custodiaban de forma permanente, situación que llamó la atención de los vecinos ya que según los reportes no se veía un despliegue de tal magnitud desde los primeros procedimientos judiciales realizados al comienzo de la causa. La medida fue adoptada debido a ciertas advertencias sobre represalias luego del crimen de la joven.

Casa Claudio Barrelier Allanamiento TN

De acuerdo con la información difundida, se recibieron intimidaciones relacionadas con un eventual intento de incendiar la vivienda del acusado. La situación encendió las alertas de las autoridades.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, las medidas de seguridad fueron reforzadas en las últimas horas.