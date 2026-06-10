Un video y una ruta horaria clave complican a Soledad Andreani por el femicidio de Agostina Vega

La investigación por el femicidio de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó un elemento que podría dar un giro rotundo a la causa. Un video obtenido en exclusiva por el portal de noticias ElDoce.tv complica severamente la situación de Soledad Andreani , imputada como presunta colaboradora en el hecho.

La filmación, que ya está en manos de la Justicia, sitúa a Andreani junto al principal sospechoso, Claudio Barrelier , en una ventana de tiempo posterior al descarte del cuerpo, lo que debilita su estrategia defensiva.

Las imágenes corresponden al lunes feriado 25 de mayo, minutos antes de las 13:00 horas , en barrio Yofre de la ciudad de Córdoba. Se trata del primer registro fílmico donde se observa a ambos imputados juntos tras el crimen de la menor.

En la secuencia se puede detallar el momento en que el Ford Ka negro , propiedad de Andreani, se estaciona frente a un comercio. Primero desciende la mujer del lado del acompañante, vistiendo un buzo claro, riñonera y lentes negros, mientras realiza una llamada por celular; minutos después, Claudio Barrelier baja del asiento del conductor y mantiene un breve diálogo con ella.

El Ford Ka negro es el vehículo que, según la hipótesis judicial, se utilizó para trasladar y ocultar el cuerpo de Agostina.

La ruta del Ford Ka: una contradicción de horarios

El talón de Aquiles para la defensa de Andreani radica en la cronología de los hechos que maneja el fiscal de la causa, Raúl Garzón. Al cruzar las cámaras de seguridad, los horarios abren dos hipótesis delictivas complejas: o Barrelier descartó el cuerpo de la adolescente solo, o lo hizo acompañado por Soledad Andreani, dueña del auto. Todo esto ocurre mientras Barrelier mantiene un estricto pacto de silencio y se niega a declarar.

Con esta hipótesis nos basamos en el análisis cronológico de las cámaras de seguridad que revela un itinerario milimétrico que complica la situación de los sospechosos. El registro fílmico clave comienza a las 11:45, momento exacto en el que se capta al Ford Ka negro ingresando a la zona del descampado donde posteriormente fue hallado el cuerpo de la víctima. Media hora más tarde, precisamente a las 12:15, el mismo vehículo es captado retirándose de ese sector tras haber concretado el descarte.

Barrelier Ford Ka MDZ

La secuencia se vuelve aún más comprometedora apenas cuarenta minutos después. A las 12:55, una nueva filmación registra a Claudio Barrelier y a Soledad Andreani juntos en barrio Yofre, descendiendo del automóvil en el que se acababa de trasladar el cuerpo de la adolescente. Esta estrecha ventana horaria es el principal argumento de la Justicia para sospechar de una coautoría o una colaboración directa en el hecho.

La situación judicial de Soledad Andreani, alias "La Gringa"

Andreani se convirtió en la tercera persona detenida en el marco de la causa, imputada bajo el cargo de encubrimiento agravado.

Aunque la mujer había declarado previamente que se encontraba distanciada de Barrelier (con quien mantuvo una relación de pareja) y que solo le había prestado el auto el lunes 25 porque él se lo pidió, las nuevas pruebas complican su coartada. Además de la filmación que la ubica en el coche minutos después del descarte, los peritos analizan si el Ford Ka fue lavado minuciosamente los días posteriores para borrar rastros de ADN.

Cabe recordar que, de acuerdo con la autopsia y la investigación oficial, el femicidio de Agostina Vega ocurrió entre la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo 24 en el domicilio de Barrelier, ubicado en Juan del Campillo al 878, barrio Cofico.