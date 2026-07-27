Un argentino se cruzó a Rosalía en Chile y lo que pasó se volvió viral: el video

Tras el escándalo por su reposteo, un argentino se encontró a Rosalía en Santiago de Chile y le dio un mensaje imperdible.

Rosalía quedó en el ojo de la tormenta hace pocos días luego de repostear en TikTok un video publicado por Mia Khalifa, que utilizaba la canción La Perla de la cantante y contenía duras críticas contra la Argentina. El gesto ocurrió después de la final del Mundial 2026 y generó una fuerte reacción entre los argentinos.

Muchos interpretaron la publicación como una ofensa y rápidamente comenzaron a cuestionar a la artista. Incluso, decenas de personas exigieron la devolución de las entradas para los conciertos que Rosalía tiene previstos en Argentina: se presentará el 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Así fue el encuentro entre la Rosalía y un argentino en Chile Aunque la cantante pidió disculpas por lo sucedido, el enojo de algunos argentinos continúa. Sin embargo, también hubo quienes decidieron defenderla y demostrarle que no todos interpretaron la situación de la misma manera.

Uno de ellos fue un argentino que se cruzó con Rosalía en Chile, donde la artista se presentó, y aprovechó el encuentro para transmitirle un mensaje de apoyo. "Caminando por las calles de Santiago dije: ¿son mis anteojos? No, no son mis anteojos. Es realidad, es la Rosalía", le dijo al verla.