Martín Cirio defendió a Rosalía en medio de las críticas por sus reacciones: "¡Las cosas que hemos dicho!"

El clima tenso que dejó la final del Mundial entre Argentina y España sigue generando fuertes repercusiones en el mundo. Luego de que Rosalía quedara en el ojo de la tormenta por sumarse a los festejos y a las chicanas contra la Selección Argentina, Martín Cirio decidió meterse de lleno en la controversia.

Durante su última transmisión, el hombre comenzó su descargo desactivando la noticia que aseguraba la venta de tickets para futuros shows de la cantante en un modo de boicot nacional.

"Decían que estaban haciendo supuestamente una devolución de entradas, que es mentira. Empezaban a poner fotos... es mentira. No se puede devolver entradas, o sea, no funciona así, chicos. No podés devolver entradas porque se te canta el ort*. Esto lo había agotado hace mil años, así que no jodan con eso", aclaró.

Una vez aclarado el tema de los tickets, Cirio fue a fondo y se diferenció de la ola de indignación cibernética, pidiendo un poco de memoria a la hora de ofenderse por las burlas ajenas. Para La Faraona, el enojo hacia Rosalía carece de sentido si se tiene en cuenta el historial de la hinchada albiceleste.

"Como digo una cosa, voy a decir la otra: la voy a defender a Rosalía" , arrancó el mediático. "Nosotros somos re descanseros. O sea, cuando ganamos, acuérdense, 'Segundo Francia', a Mbappé, cuando le cantaban 'Cometrava' . El quilombo mundial que hemos tenido por eso, ahí nos acusaron todos de transfóbicos... Las cosas que hemos dicho. Tampoco nos hagamos los pelotud*s acá".

Rosalía pidió disculpas. Archivo MDZ

Con estas declaraciones, el creador de contenido remarcó el doble estándar que existe al momento de evaluar las gastadas deportivas, recordando que cuando a los argentinos les toca ganar, suelen ser los primeros en cruzar los límites del humor.

Para concluir su reflexión, Martín insistió en que todo se reduce a un juego de roles deportivo y bancó el derecho de la española a disfrutar el momento de gloria de su país: "Es parte del folclore. Es española, y se entiende, no te podés tomar la canción tan literal. Es la chicana del fútbol, chicos. El festejo siempre es descansero, siempre".

Sabiendo que sus palabras podían caer mal entre sus seguidores más futboleros, cerró firme en su postura: "Yo pienso esto, ya sé que me estoy metiendo a todos en contra, pero bueno, así como digo una cosa, digo la otra".