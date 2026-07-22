La esposa de un jugador de la Selección avivó las teorías conspirativas sobre la final del Mundial

El clima tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 sigue tenso. Lejos de que las aguas se calmen, las redes sociales se han convertido en el lugar de las especulaciones y teorías que intentan buscarle una explicación extradeportiva a lo que pasó en el campo de juego.

Entre videos, hilos e intercambios en X y las escuetas palabras de los protagonistas, no ha sido suficiente par quienes siguen sosteniendo que el final para Argentina, tuvo otro motivo. En medio de este torbellino digital y mediático, la esposa de uno de los defensores más queridos del plantel encendió aún más la mecha.

Carolina Calvagni , la carismática pareja del jugador, se convirtió en el foco de atención tras la publicación de un posteo donde sus seguidores le dejaron varios mensajes que ella no dudó en avalar con "me gusta". Las reacciones de los usuarios son sumamente sugerentes.

La validación a mensajes como "cuando quiera hablar, lo estaremos cuidando", o "¡todos sabemos lo que pasó! argentina es grande... no nos deben nada!" , "sabemos que algo pasó" no pasaron desapercibidos, a lo que muchos usuarios no culminaron la oleada en redes, sino que sumaron al "gran archivo" de pruebas, estos corazones de la creadora de contenido.

La imaginación popular voló en las últimas horas (nada ha sido confirmado). Una de las teorías más fuertes que circula, apunta a presiones políticas y deportivas en las altas esferas. Algunos usuarios afirman que Aleksander eferin, presidente de la UEFA, habría amenazado con quitarle su apoyo a Gianni Infantino en la FIFA si Argentina se coronaba bicampeona.

A esto se le suma la supuesta presencia de agentes del FBI en el estadio MetLife de Nueva Jersey con el objetivo de presionar o detener a los altos directivos de la AFA. (Cabe recalcar que, Chiqui Tapia y el resto de los dirigentes, están siendo investigados por enriquecimiento ilícito y otras causas).

Claudio Tapia, presidente de la AFA. Vuelve a la Argentina y a continuar sus causas pendientes. Instagram @chiquitapia

Tampoco faltaron los que vincularon el arbitraje del partido a un "castigo" directo de la organización por la bandera de las Islas Malvinas que el equipo exhibió luego de ganarle la semifinal a Inglaterra.

El gran catalizador de la ola de paranoia fue el video de Lionel Messi buscando llevar calma a sus compañeros en medio de un clima de extrema tensión. "Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos", fue la frase del capitán que terminó por encender la mecha de una posible realidad paralela de aquella final para la Scaloneta.