En Netflix: por qué todos están viendo la serie documental de la Scaloneta

Dura solo tres capítulos: la emocionante producción de Netflix que revela la intimidad de la Scaloneta.

Sean eternos: campeones de América expone el camino hacia la gloria de la Selección argentina. La producción de Netflix muestra imágenes inéditas sobre el esfuerzo del plantel para romper la mala racha.

Netflix: un buen momento para verla de nuevo Esta serie documental de solo tres episodios narra la conquista de la Copa América en Brasil. La trama se enfoca en el liderazgo de Lionel Messi y el apoyo de figuras clave como Ángel Di María y Rodrigo De Paul. El director utiliza entrevistas exclusivas para revelar el sufrimiento previo a la victoria.

Debes ver este material ahora porque expone la famosa arenga final del capitán antes de salir a la cancha del Maracaná. Las cámaras registran la intimidad del grupo de jugadores durante las concentraciones y los momentos de mayor presión del torneo. El relato transporta al espectador al centro de las discusiones tácticas y los festejos privados.