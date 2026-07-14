Tiene capítulos de 10 minutos y la ves en una tarde: la adictiva microserie de Netflix perfecta para maratonear

Con una cuidada puesta en escena, fotografía y diseño sonoro, la miniserie 'Salcedo, cuero y boogaloo' recrea la atmósfera de los clubes de salsa colombianos.

Netflix presenta la microserie Salcedo, cuero y boogaloo en un formato de 12 capítulos con una duración de entre 10 y 12 minutos. La propuesta es un spin-off de la exitosa serie colombiana La primera vez y tendrá como protagonista a Martín Salcedo, interpretado por Sergio Palau.

La historia nace una experiencia real de Dago García (creador) en sus años como DJ en Quiebracanto, uno de los bares de salsa más emblemáticos de Colombia. A través de las memorias musicales y culturales, la salsa "organiza los espacios, define los encuentros entre los personajes y marca el ritmo con el que avanza la historia" señalaron en Escribiendo Cine.

Los episodios súper cortos ofrecen una narrativa más rápida y directa, pero manteniendo la esencia del universo creado en La primera vez. La historia de Martín Salcedo y sus experiencias, sumado a la corta duración de los episodios convierten a esta serie en la propuesta perfecta para maratonear.

La historia con 10 capítulos que se puede ver de un tirón y está inspirada en una historia real. Archivo Qué dice la crítica y por qué ver la serie La crítica destacó la puesta en escena. La fotografía y el diseño sonoro aprovechan la energía de los clubes nocturnos para construir una atmósfera reconocible, mientras la música acompaña los movimientos de los personajes.

Al tratarse de un spin-off, Salcedo, cuero y boogaloo amplía el universo de La primera vez sin desprenderse de él. Quienes conocen la serie original podrán salvar algunas dudas sobre el personaje, mientras los nuevos espectadores podrán sumergirse en esta historia y decidir si ver la serie original.