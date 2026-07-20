El video para agradecer a los hinchas la bienvenida a la Selección en Ezeiza

En las imágenes se ve la secuencia de la llegada de los jugadores al predio de la AFA en Ezeiza mientras el público reunido bajo la lluvia los saludaba.

Tras la llegada de parte del plantel de la Selección argentina al país, luego de disputar la final del Mundial en Nueva York, la cuenta oficial de Instagram de la Albiceleste publicó un emotivo video para agradecer el afecto de los hinchas que se acercaron de manera espontánea hasta las inmediaciones del predio de la AFA en Ezeiza. Las imágenes muestran a miles de personas alentando, agitando banderas y ovacionando a los futbolistas en un recibimiento que volvió a reflejar el fuerte vínculo entre el equipo y la gente.

"Solamente decirles GRACIAS, país. Infinitas GRACIAS", fue el mensaje que acompañó la publicación, que recopila distintos momentos de la multitud apostada sobre los accesos al complejo deportivo mientras el micro que trasladaba a los jugadores ingresaba al predio.

El video de agradecimiento Entre los futbolistas que regresaron al país no estuvo Lionel Messi. El capitán argentino permaneció en Estados Unidos para atender compromisos personales y también cuestiones vinculadas con su club, Inter Miami, por lo que no integró la delegación que aterrizó en Buenos Aires junto al resto de los integrantes del plantel y el cuerpo técnico.