Madonna sorprendió a todos con un inesperado posteo dedicado a la Selección argentina

Tras el pase a la final del Mundial, la cantante revolucionó las redes sociales al publicar un video muy particular protagonizado por la Scaloneta.

Madonna se sumó a la fiebre mundialista con un posteo de la Selección argentina.

Argentina volvió a escribir una página inolvidable en su historia mundialista. Este miércoles derrotó 2 a 1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 y consiguió el ansiado boleto a la gran final, manteniendo vivo el sueño de conquistar una nueva Copa del Mundo.

Con este triunfo, la Selección argentina quedó a un paso de la gloria. El próximo domingo, desde las 16 h (horario de Argentina), enfrentará a España en el partido decisivo del certamen.

Este fue el video que compartió Madonna de la Selección argentina La victoria argentina también generó repercusiones fuera del ámbito deportivo. En las últimas horas, varios famosos internacionales se pronunciaron sobre el triunfo de la Scaloneta y compartieron mensajes en sus redes sociales.

Una de esas celebridades fue Madonna, quien sorprendió al compartir en sus historias de Instagram video muy particular que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

La cantante publicó un video hecho con inteligencia artificial donde los jugadores de la scaloenta son los protagonistas de su último film. Captura de pantalla Instagram Madonna. El clip, generado con inteligencia artificial, fue publicado por la cuenta argentina @nosoytutanka. En el mismo, aparecen los jugadores de la selección Argentina siendo los protagonistas de Confessions II - The Film. Recordemos que, a principios de julio, la cantante lanzó su nuevo disco, Confessions II, una secuela del album Confessions on a Dance Floor, del año 2005.