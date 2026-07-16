Qué hacer en Mendoza este viernes 17 de julio: las propuestas imperdibles para comenzar el fin de semana

Se acerca el fin de semana y Mendoza calienta motores con una agenda cargada de propuestas imperdibles para este viernes 17 de julio . Pensada tanto para quienes buscan estirar los últimos días de receso escolar como para los amantes de las salidas nocturnas, la oferta cultural local despliega una serie de eventos imperdibles.

Las entradas anticipadas, disponibles hasta el día anterior a la función, tienen un valor de $8.000 para menores de 10 años y de $10.000 para mayores de esa edad. En tanto, la entrada general cuesta $10.000 para menores de 10 años y $12.000 para mayores de 10 años. Se adquieren por la página EntradaWeb .

Horario: 21.30 h.

Para adquirir las entradas, hay que comunicarse al siguiente número de teléfono: 2613846504.

Donde topa lo pandito. EntradaWeb.

Donde topa lo pandito: un día, la oficina de Cuyo de la Secretaría de los Recuerdos es sorprendida por un extraño tembrequeque que destruye todos los recuerdos del mundo. Sus inspectores deberán visitar diferentes familias intentando encontrar los momentos olvidados que puedan producir cambios en la historia. Acequias, dichos, cuentos, tonadas y mucho humor se entremezclan en este viaje contra el olvido donde todo topa en lo pandito. ¿Lograrán ser capaces de recuperarlos o el olvido ganará la batalla?

Dónde: Sala Roja, Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad).

Horario: 17.30 h.

La entrada general tiene un costo de $8.000. Los menores abonan a partir de los 2 años. Se adquiere por EntradaWeb.

Rock circus. Gentileza Prensa.

Rock Circus: el Parque Benegas se transforma en un gran circo donde el protagonista es el rock mendocino. Una carpa climatizada reúne a algunas de las bandas y artistas más destacados de la escena local para vivir conciertos de cerca, con una puesta diferente y el espíritu de los grandes encuentros musicales. Este viernes se presentarán la banda de rock Quién Da Mas; el músico Juampa Staiti; y la banda Selva Blanca.

Dónde: Parque Benegas (Godoy Cruz).

Horario: 20.30 h.

La entrada general vale $10.000. Los menores abonan a partir de los 10 años. Se compra por EntradaWeb.