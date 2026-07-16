Mujeres y disidencias en situación de calle: reclaman refugios y denuncian abandono estatal

La organización Bancando Los Platos, junto a decenas de organizaciones sociales y políticas, difundió un comunicado en el que exigió la apertura de refugios para mujeres y disidencias en situación de calle y cuestionó la respuesta estatal frente a esta problemática en Mendoza.

Bajo el título "¿Quiénes cuidan a las mujeres y disidencias en situación de calle?", el documento sostiene que este sector de la población permanece invisibilizado en las políticas públicas. "Mientras los discursos oficiales hablan de inclusión y derechos, en Mendoza las mujeres y disidencias que viven en situación de calle siguen siendo invisibles para el Estado", señala.

Además, afirma que "las pocas respuestas existentes para personas en situación de calle están pensadas casi exclusivamente para varones", por lo que "las mujeres y disidencias quedan fuera de las estadísticas, fuera de los programas y fuera de las prioridades". En ese sentido, agrega que "no hay albergues específicos, no hay dispositivos integrales de acompañamiento, no hay espacios seguros donde resguardarse de las violencias que enfrentan todos los días ".

En el comunicado, la organización advierte que la situación de calle impacta de manera diferente según el género. "Una mujer en situación de calle está expuesta a mayores riesgos de violencia (física, sexual, económica, psicológica, etc.). Una persona trans o travesti enfrenta, además, la discriminación estructural, la exclusión laboral y la persecución social que históricamente han marcado sus trayectorias de vida", expresa.

Frente a ese escenario, denuncia "la ausencia de políticas integrales con perspectiva de género y diversidad para mujeres y disidencias en situación de calle", así como "la falta de dispositivos específicos de alojamiento y acompañamiento".

También reclama "presupuesto, dispositivos especializados y políticas públicas construidas desde un enfoque de derechos humanos, género y diversidad".

Un debate abierto por la falta de refugios

El planteo se da en un contexto en el que distintas organizaciones vienen advirtiendo sobre la situación de las personas que viven en la calle en Mendoza y la necesidad de ampliar la red de refugios, especialmente durante el invierno. Esta situación es solo la punta del iceberg sostenida por problemas estructurales de acceso a la vivienda, trabajo con derechos y salud de calidad e integral que garanticen el acceso de todas y todos a derechos básicos.

En ese marco, Bancando Los Platos concluye que "nadie elige vivir en la calle", que "el abandono también es violencia" y sostiene que "mientras no existan respuestas concretas, el Estado seguirá siendo responsable de una exclusión que condena a cientos de personas a sobrevivir en condiciones indignas".

El comunicado finaliza con un reclamo directo: "Las mujeres y disidencias en situación de calle existen. La violencia institucional también. Lo que falta es decisión política".