Las promociones de Banco Nación para pagar menos este jueves 16 de julio

Organizar una compra antes de salir puede marcar una diferencia este jueves 16 de julio. Banco Nación mantiene activa una serie de promociones para pagos realizados mediante BNA+ MODO, con reintegros y financiación en supermercados, ópticas, viajes, gastronomía, neumáticos, indumentaria y productos disponibles en su tienda digital.

Para acceder a los beneficios, los clientes deben tener vinculadas sus tarjetas de crédito o débito del Banco Nación dentro de BNA+ MODO. Al momento de pagar, corresponde escanear el código QR del comercio y elegir alguno de los medios habilitados para cada campaña. Las condiciones cambian según el establecimiento: algunas propuestas admiten ambos tipos de tarjeta, mientras que otras se limitan a crédito. Tampoco suelen contemplarse pagos con dinero disponible en cuenta.

Entre las promociones específicas del día aparece Mayorista Nini, con un reintegro del 20% y un tope mensual de $20.000 por usuario . La propuesta no exige un monto mínimo de compra. La plataforma oficial de Semana Nación confirma que el beneficio puede utilizarse los jueves con tarjetas Visa o Mastercard del BNA. Supermercados El Nene, en tanto, ofrece un ahorro del 25%, con un límite de devolución de $12.000 por persona durante el mes.

Los jubilados que cobran sus haberes en la entidad cuentan con otra alternativa. De lunes a viernes pueden obtener un reintegro del 5% en Carrefour, Disco, Vea, Chango Más y Coto. El beneficio contempla una devolución máxima de $5.000 semanales, hasta alcanzar $20.000 mensuales. En todos los casos, antes de completar el pago, conviene revisar que la sucursal figure entre los establecimientos adheridos y confirmar qué productos participan.

Los gastos vinculados al turismo también forman parte del esquema. Aerolíneas Argentinas permite financiar vuelos nacionales en 12 cuotas sin interés, mientras que hoteles, agencias, alquileres de autos, pasajes y productos regionales cuentan con alternativas de 3, 6 o 12 pagos. La llamada Ruta Gourmet suma un 25% de reintegro, con un tope de $10.000 por compra y hasta cinco operaciones mensuales, en marcas como Atalaya, Bonafide, KFC, La Continental, Persicco, Tea Connection, Wendy’s y Kansas, entre otras.

Las ópticas adheridas ofrecen todos los jueves un 10% de devolución sin límite y hasta tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Nación. La promoción se encuentra vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y el importe reintegrado puede aparecer hasta dos resúmenes después de realizada la compra. Duty Free Shop de Puerto Iguazú agrega un 20% de reintegro, con un máximo mensual de $40.000 por usuario.

Cuotas para neumáticos, indumentaria y tecnología

Quienes necesiten cambiar neumáticos pueden acceder a planes de 3, 6 o 12 cuotas sin interés en Pirelli, además de 12 pagos en Bridgestone y Goodyear. En La Plata, las sucursales de Neumen participan del programa. La oferta se completa con tres cuotas en Rosmi y financiación para indumentaria en comercios como Grimoldi, Macowens, Open Sports y Como Quieres que te Quiera.

La Tienda BNA+ mantiene 12 cuotas para tarjetas Internacional y Gold, y 18 para Black, Signature y Platinum. También contempla 15 pagos para productos de eficiencia energética, 24 para motos cero kilómetro y hasta 48 mediante Préstamo Nación. Como los topes, plazos y comercios pueden modificarse, la recomendación es consultar las condiciones dentro de la aplicación antes de confirmar cada operación.