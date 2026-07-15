Banco Nación lanzó un descuento especial por Argentina-Inglaterra

El miércoles llega con una agenda de beneficios que atraviesa gastos cotidianos y compras de mayor valor. Banco Nación mantiene reintegros en supermercados, financiación para tecnología, hogar, indumentaria y turismo, además de una promoción ligada al Mundial que solo se puede aprovechar durante este 15 de julio.

Para acceder a las propuestas es necesario contar con una tarjeta habilitada del Banco Nación y tenerla asociada a BNA+ MODO. La condición cambia según cada comercio: algunas ofertas requieren escanear un código QR, otras se aplican en tiendas online y varias aceptan únicamente tarjetas de crédito. Este miércoles también rige un 25% de reintegro sobre la primera compra online del día vinculada al Mundial, con un límite de $5.000 por tarjeta. La misma campaña contempla hasta 30% de ahorro mediante QR y hasta 24 cuotas sin interés en locales seleccionados hasta el 31 de agosto. Las condiciones pueden consultarse en Semana Nación.

Supermercados: el principal ahorro de los miércoles La propuesta más fuerte para el consumo diario es el 30% de reintegro en supermercados y mayoristas adheridos. Entre las cadenas alcanzadas aparecen RES, Maxiconsumo y Vacalín, con un tope semanal de $12.000 por cliente en las compras efectuadas con los medios indicados. En ChangoMás, la bonificación base vigente es del 30%.

Los jubilados y pensionados de Anses que cobran sus haberes en el BNA pueden sumar otro 5% de lunes a viernes, acumulable con otras promociones y con un límite de $20.000 mensuales. Ese beneficio adicional también alcanza a Carrefour, Disco, Vea, Coto y otras cadenas participantes.

Shutterstock Tecnología, construcción e indumentaria en cuotas Las compras de mayor valor tienen opciones de financiación que se extienden más allá del miércoles. Frávega, Motorola, Naldo, On City y otros comercios ofrecen hasta 20 cuotas sin interés, mientras que Megatone llega hasta 24 en productos seleccionados. El programa estará disponible hasta el 31 de agosto. En Easy se mantienen las 3 cuotas sin interés para operaciones desde $200.000 y las 6 cuotas para compras de $400.000 o más. También hay 3 y 6 pagos sin recargo en locales de indumentaria, entre ellos Macowens, Open Sports y Desiderata. En neumáticos, Pirelli dispone de 3, 6 o 12 cuotas, según el producto y el canal utilizado. Semana Nación detalla las opciones para tecnología y hogar, además de las condiciones de Easy.