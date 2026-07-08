La promoción del Banco Nación para ver los playoff del Mundial 2026 en la mejor calidad

La cuenta regresiva hacia la final del Mundial 2026 también se siente en los hogares argentinos. Con el partido decisivo cada vez más cerca, muchos consumidores empezaron a mirar precios, tamaños y planes de financiación para renovar el televisor y vivir la definición del torneo con mejor imagen.

En ese contexto, Banco Nación mantiene activa una serie de beneficios orientados a tecnología, con financiación y descuentos en comercios adheridos. La propuesta apunta a quienes buscan comprar televisores, equipos de audio u otros productos vinculados al entretenimiento en casa, en una etapa del año en la que el consumo suele moverse al ritmo de los grandes eventos deportivos.

La campaña vinculada al Mundial contempla beneficios disponibles todos los días y alcanza compras presenciales y online. Según las condiciones informadas por Semana Nación, los clientes pueden acceder a hasta 24 cuotas sin interés en comercios adheridos del rubro tecnología, siempre que abonen con tarjetas de crédito Visa o Mastercard emitidas por el Banco Nación .

Además, la entidad ofrece descuentos de hasta el 30% para operaciones realizadas mediante pago con QR , una modalidad que se canaliza a través de BNA+ MODO. La vigencia de la promoción se extiende hasta el 31 de agosto de 2026, aunque la disponibilidad final depende de cada comercio, del producto elegido y de las condiciones particulares de la operación.

La cercanía de la final del Mundial, prevista para el domingo 19 de julio, volvió a poner a los televisores entre los productos más buscados. En las tiendas de electrodomésticos y tecnología aparecen modelos HD, Full HD, 4K, QLED y OLED, con tamaños que van desde opciones compactas para dormitorios hasta pantallas grandes pensadas para livings o reuniones familiares.

En plataformas y cadenas adheridas se pueden encontrar televisores con financiación extendida, lo que permite dividir el costo total en cuotas y evitar un pago único más alto. Entre las alternativas publicadas por comercios del rubro figuran Smart TV de diferentes marcas, pulgadas y prestaciones, con planes que varían según el modelo y la entidad emisora de la tarjeta.

Qué tener en cuenta antes de aprovechar la promoción

Antes de confirmar la compra, conviene revisar tres puntos clave: que el comercio esté adherido, que el producto elegido participe de la promoción y que el medio de pago utilizado sea compatible con el beneficio. También es importante verificar si las cuotas sin interés aplican sobre el precio publicado o sobre una selección específica de artículos.

Otro dato relevante es el tipo de televisor. Para quienes priorizan ver partidos, películas o series con buena calidad de imagen, un modelo 4K puede ofrecer una experiencia más completa que un equipo básico HD, siempre que el contenido transmitido y la señal disponible acompañen esa resolución. También influyen el tamaño del ambiente, la distancia al sillón y la conectividad del dispositivo.

La promoción llega en un momento en el que el Mundial funciona como disparador de consumo. Para muchos hogares, la final no es solo un partido: es una reunión familiar, una excusa para invitar amigos y una oportunidad para mejorar la experiencia frente a la pantalla. En ese escenario, las cuotas y los descuentos del Banco Nación aparecen como una alternativa para quienes ya tenían previsto renovar el televisor antes de la definición.