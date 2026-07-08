Quién era Franco Depauli, el hombre que murió por un piedrazo tras el partido de la Selección argentina

La victoria de la Selección argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026, provocó una serie de festejos a lo largo del país. Sin embargo, en algunos casos, lo que inició como festejo terminó en tragedia. La localidad bonaerense de Cañuelas fue testigo de una escena de terror en medio de las celebraciones tras el triunfo de la “Scaloneta”. Un hombre murió luego de recibir un piedrazo en la cabeza en medio de los disturbios.

Se trataba de Franco Daniel Depauli, de 46 años, quien murió el martes por la tarde en medio de los disturbios registrados en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo, tras los festejos por la victoria. Según trascendió, Depauli intentó llegar hasta su automóvil, que estaba estacionado en las inmediaciones, cuando una piedra impactó en su cabeza y lo dejó inconsciente.

Sus familiares lo trasladaron de inmediato al Hospital Ángel Marzetti. Sin embargo, el hombre ingresó al centro de salud sin signos vitales. El director del hospital, Hernán Carpio, explicó que el personal médico aplicó protocolos de reanimación durante unos 50 minutos, pero no pudo salvarle la vida.

Horas después del hecho, la investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad municipales. A partir de esas imágenes, los investigadores identificaron a un sospechoso y detuvieron a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado como presunto autor del ataque. De acuerdo con la información publicada por InfoCañuelas, el detenido cuenta con antecedentes penales por robo. La causa quedó caratulada como homicidio simple.

La Justicia también ordenó la realización de la autopsia y la declaración de testigos para avanzar con la reconstrucción del caso.

Quién era Franco Depauli

Depauli era vecino del barrio Levene, donde había construido su casa y formado su familia. Había trabajado durante muchos años como empleado de una fábrica de cerámicas y era conocido por vecinos y allegados de la zona. Además de su actividad laboral, participaba en acciones comunitarias. Según relataron personas cercanas, colaboró en varias oportunidades con la organización de festejos por el Día de las Infancias en Cañuelas. En esas jornadas, solía animar la actividad con imitaciones de movimientos del cantante Michael Jackson.

“Era un hombre muy querido en el barrio Levene”, recordó un vecino en diálogo con el medio local InfoCañuelas. La frase fue citada en medio de la repercusión que generó su muerte en la comunidad.

Tras el ataque, su hermana aclaró que Depauli no tuvo relación con los disturbios que se produjeron durante la celebración. Según expresó, estaba con su familia y recibió el impacto cuando se encontraba al lado de su vehículo.

También comenzó a circular un video grabado poco antes del ataque. En las imágenes se lo ve con una bandera argentina sobre los hombros durante los festejos por el triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni. Frente a la cámara, pronunció una frase vinculada con el resultado deportivo: “Nunca perdimos la fe”.