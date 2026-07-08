Festejaba la victoria de la Selección argentina con su familia en Cañuelas y murió por un piedrazo en la cabeza

El episodio ocurrió en pleno centro de Cañuelas, en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo. El detenido tenía antecedentes por robo.

Franco De Pauli, un hombre de 46 años, murió este martes en el centro de Cañuelas luego de recibir un golpe en la cabeza durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina. Por el hecho fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien quedó a disposición de la Justicia investigado por homicidio.

El episodio ocurrió en pleno centro de Cañuelas, en el cruce de las calles Libertad y 25 de Mayo, mientras se desarrollaban los festejos por la clasificación de la Selección argentina. En un momento determinado, se desató una pelea callejera.

La hermana de la víctima aclaró que el hombre no tuvo nada que ver con dicho conflicto, sino que estaba celebrando tranquilamente con su familia y que recibió el impacto de una piedra cuando se estaba por subir a su vehículo.

Sus familiares lo trasladaron de inmediato al Hospital Ángel Marzetti. Sin embargo, ingresó al centro de salud sin signos vitales.

Detuvieron a un hombre que tenía antecedentes de robo La investigación avanzó rápidamente con el análisis de las cámaras de seguridad municipales. A partir de esas imágenes, los investigadores identificaron a un sospechoso y horas después detuvieron a Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, señalado como el presunto autor del piedrazo que provocó la muerte de Depauli.