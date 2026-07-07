Secuestraron 11 celulares tras detectar irregularidades en un comercio en Maipú

El local no estaba habilitado en el Registro Provincial de Bienes Muebles Usados. Los equipos fueron secuestrados por irregularidades en su comercialización.

En el operativo se secuestraron 11 telefonos celulares tras detectarse irregularidades en su comercialización

Un operativo de fiscalización realizado en un comercio de Maipú terminó con el secuestro preventivo de 11 teléfonos celulares reacondicionados, luego de que la Policía detectara diversas irregularidades vinculadas a la comercialización de bienes usados. El local no contaba con las medidas adecuadas para desarrollar la actividad.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la División de Investigaciones Integradas Leyes Especiales (DIILE), quienes inspeccionaron un local ubicado sobre calle San Martín en el marco de los controles previstos por la Ley Provincial N° 9.556, normativa que regula la actividad de compra y venta de bienes muebles usados.

La inspección y secuestro de los equipos Durante la inspección, los investigadores constataron que el comercio no figuraba inscripto en el Registro Provincial de Bienes Muebles Usados, requisito exigido para desarrollar ese tipo de actividad.

Además, el responsable del establecimiento no logró acreditar la procedencia de 11 teléfonos celulares reacondicionados que se encontraban exhibidos para su comercialización, incumpliendo las exigencias previstas por la legislación vigente.

Frente a esa situación, las autoridades dispusieron el secuestro preventivo de los dispositivos para preservar los elementos mientras se realizan las verificaciones correspondientes y se determina su origen.