Impactante choque en medio de los festejos: iba marcha atrás y se cruzó al carril rápido

Un vehículo circulaba marcha atrás en la Panamericana y sufrió un violento choque violentamente tras los festejos por la victoria argentina.

Minutos después de la victoria de Argentina, en una Panamericana vacía, un vehículo circulaba marcha atrás y terminó siendo violentamente impactado en el carril rápido. Se desconocen los motivos de la insólita maniobra que generó el choque y el estado de los conductores.

El hecho ocurrió en medio de los festejos por la agónica victoria de la Selección argentina sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, por lo que quedó filmado por una persona que festejaba en uno de los puentes peatonales que cruzan la Panamericana.

Según indicaron medios de la zona norte del conurbano bonaerense, el accidente fue a la altura de Benavídez en el Ramal Escobar de la Autopista Panamericana, la cual estaba extrañamente poco transitada con motivo de la cercanía con el partido que detuvo al país.