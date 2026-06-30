Accidente en San Martín: un camionero se quedó dormido, perdió el control y chocó con otro camión

El accidente ocurrió sobre la Ruta 7 luego de que el conductor del camión se quedara dormido al volante e impactara contra otro transporte de carga.

El accidente se originó luego de que el conductor del camión se quedara dormido mientras conducia por Ruta 7.

Dos camiones protagonizaron un accidente vial durante la mañana sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de calle Guerrero, en San Martín. El hecho no dejó personas lesionadas, aunque ambos vehículos quedaron obstruyendo parcialmente la calzada. El test de alcoholemia fue negativo.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 7, cuando los dos rodados circulaban en el mismo sentido, en ese momento el conductor de un camión Scania R400, de 33 años, manifestó que se quedó dormido al volante y terminó impactando contra la parte trasera de un camión Mercedes-Benz que lo precedía.

El test de alcoholemia arrojó negativo Como consecuencia de la colisión, ambos vehículos quedaron detenidos sobre la ruta, por lo que fue necesaria la intervención de personal de Policía Vial para ordenar el tránsito y realizar las actuaciones correspondientes.

Al conductor que provocó el choque se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, descartando la ingesta de bebidas alcohólicas como causa del siniestro.