La "empatía" de Guaymallén con la tragedia del Acceso Este que llamó la atención

Ni bien ocurrió la tragedia del Acceso Este, donde un hombre murió y su familia quedó gravemente herido, la Municipalidad de Guaymallén promocionó la reparación del lugar. ¿Y los peritajes?

El accidente ocurrido en el Acceso Este, en el que murió un hombre y quedaron heridos gravemente un niño y una mujer, sigue generando repercusiones. La Justicia aun investiga la mecánica del hecho para determinar responsabilidades. También es parte del proceso el estado de la ruta y la infraestructura. Los vehículos cayeron desde el puente de calle Alberdi. Un dato que llamó la atención el mismo sábado fue una publicación de la Municipalidad de Guaymallén: en medio de la tragedia, la comuna "promocionó que arregló el guardarraíl en "tiempo récord".

"Producto del impacto y posterior calda de los vehículos desde el viaducto, uno de los sectores de defensa y contención del puente quedó severamente dañado, generando una situación de riesgo que requería una intervención inmediata. Ante ese escenario, el intendente Marcos Calvente dispuso la movilización de los equipos municipales necesarios para asegurar el sector y avanzar con la reconstrucción de la estructura durante el día. La premisa fue clara: el puente no podía permanecer durante el fin de semana en esas condiciones", mencionaba la promocional nota subida por el área de prensa de Guaymallén.

A las pocas horas de la tragedia del Acceso Este, Guaymallén promocionó que había arreglado el guardarrail. Para entonces, la preocupación era otra: un hombre fallecido, su esposa y uno de sus hijos en estado critico; situación que se mantiene.