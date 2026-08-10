La "empatía" de Guaymallén con la tragedia del Acceso Este que llamó la atención
Ni bien ocurrió la tragedia del Acceso Este, donde un hombre murió y su familia quedó gravemente herido, la Municipalidad de Guaymallén promocionó la reparación del lugar. ¿Y los peritajes?
El accidente ocurrido en el Acceso Este, en el que murió un hombre y quedaron heridos gravemente un niño y una mujer, sigue generando repercusiones. La Justicia aun investiga la mecánica del hecho para determinar responsabilidades. También es parte del proceso el estado de la ruta y la infraestructura. Los vehículos cayeron desde el puente de calle Alberdi. Un dato que llamó la atención el mismo sábado fue una publicación de la Municipalidad de Guaymallén: en medio de la tragedia, la comuna "promocionó que arregló el guardarraíl en "tiempo récord".
"Producto del impacto y posterior calda de los vehículos desde el viaducto, uno de los sectores de defensa y contención del puente quedó severamente dañado, generando una situación de riesgo que requería una intervención inmediata. Ante ese escenario, el intendente Marcos Calvente dispuso la movilización de los equipos municipales necesarios para asegurar el sector y avanzar con la reconstrucción de la estructura durante el día. La premisa fue clara: el puente no podía permanecer durante el fin de semana en esas condiciones", mencionaba la promocional nota subida por el área de prensa de Guaymallén.
Para entonces, la preocupación era otra: un hombre fallecido, su esposa y uno de sus hijos en estado critico; situación que se mantiene.
Pero además con el correr del tiempo se sumó otro elemento: hay dudas sobre el estado en el que se encontraba la barrera protectora. Pues ahora todo dependerá de los testimonios, pues si hacía falta peritar la zona la Municipalidad de Guaymallén se encargó de cambiar la escena. Eso puede ocurrir, según informaron a MDZ los especialistas, en caso de que haya alguna demanda civil en la que se requiera recolectar pruebas.