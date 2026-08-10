¿WhatsApp lento? El truco infalible para recuperar almacenamiento y velocidad

El uso cotidiano de WhatsApp puede convertirse en uno de los principales motivos por los que el almacenamiento de un teléfono comienza a agotarse. Fotos, videos, audios, documentos y archivos reenviados se acumulan con el paso del tiempo y, muchas veces, el usuario no advierte cuánto espacio ocupan.

Para solucionar este problema, WhatsApp cuenta con una herramienta dentro de su apartado de almacenamiento que permite localizar los archivos de mayor tamaño y eliminarlos de manera selectiva. La función puede resultar especialmente útil para quienes reciben contenido multimedia de forma constante.

Para acceder a esta herramienta hay que abrir WhatsApp y seguir una serie de pasos desde la configuración de la aplicación:

De esta manera, es posible concentrarse en los archivos más pesados sin necesidad de borrar conversaciones completas.

Una de las principales causas es la descarga automática de contenido multimedia. Cuando esta opción está habilitada, las fotografías, videos, audios y documentos que llegan a las conversaciones pueden guardarse automáticamente en el dispositivo.

Los videos y audios extensos pueden ocupar una cantidad considerable de almacenamiento. El problema se incrementa en grupos con mucha actividad, donde diariamente pueden recibirse decenas de imágenes, clips, memes y documentos.

Otro factor son los archivos repetidos. Una misma fotografía o video puede ser reenviado en diferentes conversaciones y terminar ocupando espacio en más de una ubicación.

Además, dependiendo de la configuración del teléfono, los archivos recibidos por WhatsApp pueden guardarse también en la galería. Esto puede generar copias adicionales y aumentar todavía más el consumo de almacenamiento.

Cómo evitar que el problema vuelva a aparecer

La limpieza del almacenamiento puede complementarse con algunos cambios en la configuración de WhatsApp. Una de las alternativas consiste en limitar o desactivar la descarga automática de fotos, videos y otros archivos, especialmente cuando se utilizan datos móviles o una conexión Wi-Fi.

También es recomendable revisar periódicamente los grupos más activos y eliminar los contenidos que ya no sean necesarios. Los audios extensos, videos reenviados y documentos antiguos suelen ser algunos de los elementos que más espacio pueden ocupar.

Otra medida útil es evitar que todo el contenido recibido se almacene automáticamente en la galería del teléfono, lo que permite reducir la aparición de archivos duplicados.

Mantener libre una parte del almacenamiento del teléfono no solo permite guardar nuevas fotografías, instalar aplicaciones o descargar archivos. El sistema operativo y las aplicaciones también necesitan espacio para crear archivos temporales, cachés y otros datos necesarios para su funcionamiento.