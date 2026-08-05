WhatsApp suma nuevas funciones para los chats grupales: de qué se trata

WhatsApp suma funciones para los chats grupales, que incluyen encuestas más completas, la opción @todos y una forma nueva de crear grupos.

WhatsApp continúa incorporando herramientas para mejorar la experiencia de los chats grupales. La aplicación anunció nuevas funciones que apuntan a facilitar la organización entre familiares, amigos, compañeros de trabajo o estudio, con cambios en las encuestas, nuevas menciones y una forma más rápida de crear grupos.

Encuestas más completas Una de las principales novedades que se agregan para grupo de WhatsApp está en las encuestas, que ahora suman nuevas opciones para hacer más sencilla la toma de decisiones. Entre las mejoras se destacan:

Posibilidad de definir una fecha y hora de cierre para que la votación finalice automáticamente.

Opción de ocultar los nombres de quienes votaron.

Edición de la pregunta durante los primeros 15 minutos después de crear la encuesta para corregir errores o agregar aclaraciones. WhatsApp incorpora nuevas herramientas para los chats grupales. Foto: WhatsApp Llega la función @todos Otra de las novedades es @todos, una función reciente que permite mencionar a todos los integrantes del grupo con un solo mensaje, sin necesidad de etiquetar a cada persona de forma individual. En los grupos de 32 personas o más, esta función estará disponible únicamente para los administradores.

Crear nuevos grupos será más fácil WhatsApp también permitirá crear un nuevo chat grupal utilizando como base otro grupo ya existente, sin necesidad de agregar nuevamente a cada integrante. La función está pensada para organizar conversaciones paralelas, como coordinar un evento, preparar una sorpresa o tratar un tema específico sin saturar el grupo principal.