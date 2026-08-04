Hoy en Netflix: la serie turca de solo 8 capítulos para ver en un día

Los secretos y las diferencias sociales marcan el rumbo de 'Amor y riqueza', una serie turca de ocho capítulos que ya es tendencia en Netflix.

Netflix tiene producciones en su catálogo ideales para maratonear en un solo día y una de las que más llama la atención es Amor y riqueza, una serie turca de apenas ocho capítulos que combina drama, romance y los conflictos de la alta sociedad de Estambul.

De qué trata Amor y riqueza La historia sigue a Nihal, una mujer acostumbrada a una vida de lujos y privilegios cuya realidad comienza a cambiar cuando aparece un exitoso empresario que hizo su fortuna por mérito propio. Su llegada no solo sacude a la élite de Estambul, sino que también despierta tensiones, rivalidades y una inesperada historia de amor.

Según la sinopsis oficial de Netflix, la serie relata cómo "la opulenta vida de Nihal se ve amenazada cuando un magnate por mérito propio con buen ojo para el dinero —y para el amor— sacude a toda la élite de Estambul".

La serie tiene sola una temporada. Foto: Netflix Con solo ocho episodios, la producción desarrolla una historia marcada por los secretos, las diferencias sociales y las decisiones que pueden cambiar la vida de sus protagonistas.

El elenco de Amor y riqueza Uno de los puntos fuertes de la serie es su elenco. Asl Enver interpreta a Nihal, la protagonista cuya vida cambia por completo con la llegada de un nuevo empresario.