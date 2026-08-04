Netflix tiene el true crime más visto de la historia con 115 millones de visualizaciones

La producción de Netflix, estrenada a fines de 2022, acumula 115,6 millones de visualizaciones, un récord absoluto en el género.

Las producciones basadas en crímenes reales se han consolidado como una pieza fundamental del catálogo de Netflix. Existe un título que rompió todos los parámetros y se mantiene en lo más alto del podio: Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer.

Netflix: de qué se trata “Por más de una década, 17 adolescentes y jóvenes fueron asesinados por el criminal convicto Jeffrey Dahmer. ¿Cómo evitó ser capturado durante tanto tiempo?”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Estrenada hacia finales de 2022, la primera entrega de la antología creada por Ryan Murphy e Ian Brennan causó un impacto masivo e inesperado. Durante sus primeros 91 días en la plataforma, la serie alcanzó la cifra de 115,6 millones de visualizaciones, un récord absoluto dentro del género que hasta la fecha ninguna otra producción ha logrado superar.

Un retrato perturbador en 10 episodios Netflix la rompe con esta serie. Fuente: Netflix. La miniserie cuenta con una aclamada interpretación de Evan Peters en la piel del denominado "carnicero de Milwaukee", el asesino en serie que aterrorizó a Estados Unidos entre finales de los años 80 y principios de los 90.

A lo largo de diez capítulos, la serie busca explorar la psicología del criminal y el impacto de sus actos, tomándose ciertas licencias narrativas pero manteniendo una atmósfera tensionante e inquietante que atrapó a la audiencia global.