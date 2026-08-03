El thriller de Netflix que dura 110 minutos e incomoda desde el principio

Netflix suma a su catálogo La última casa, un thriller de 110 minutos que explora la decadencia mental y la supervivencia en un encierro sobrenatural, filmado en 35 mm.

Netflix comienza agosto con una producción de terror perfecta para ver durante la semana. La última casa es la nueva propuesta de la plataforma que se estrena el próximo 7 de agosto, por lo que se recomienda activar la notificación para recibir el aviso en cuanto esté disponible.

El filme narra la historia de una familia de cuatro integrantes que un día despierta y descubre que está completamente encerrada en su hogar. Las puertas amanecen misteriosamente selladas, las ventanas resultan imposibles de romper y cualquier vía de comunicación con el exterior desaparece por completo.

La trama despierta intriga porque la familia permanece confinada por más de tres años: durante ese tiempo los niños crecen, los recursos se agotan y deben aprender a cultivar alimentos en el interior para sobrevivir. Poco a poco, la salud mental de los protagonistas se deteriora a la par que descubren una presencia sobrenatural que los acecha desde el exterior.

No te pierdas el tráiler de la película Por qué ver la película cuando estrene La película combina el terror claustrofóbico con la ciencia ficción pura mediante giros impredecibles que van más allá del confinamiento tradicional. Además, los papeles protagónicos recaen en Greta Lee y Wagner Moura, dos figuras que llevan la exigencia física y mental de sus personajes al límite.