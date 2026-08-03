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Netflix: una película de terror con Jason Momoa y Keanu Reeves que tienes que ver

La película de suspenso y terror de Netflix con Jason Momoa y Keanu Reeves que te atrapa desde el primer segundo.

Julián Martínez

Una peli de terror independiente.

Una peli de terror independiente.

Esta historia no tiene desperdicio. Es una película de terror independiente en Netflix que destaca por su estética brutal y por atrapar al público con un ritmo tenso desde que inicia hasta el final.

Netflix: un páramo sin ley y una lucha brutal por sobrevivir

La trama sigue a una joven abandonada a su suerte en un desierto fuera del control del gobierno. La historia oficial señala que en “Amor carnal”: Desterrada a un páramo de indeseables, una joven trata de salir adelante entre la comunidad del desierto, asolada por las drogas, y un enclave. Pero se trata de un entorno hostil donde los caníbales acechan a cada paso.

La directora Ana Lily Amirpour construyó un mundo lleno de peligro y violencia. La actriz Suki Waterhouse encarna a la protagonista con gran firmeza tras sufrir un ataque atroz al inicio. Su viaje cruza caminos con personajes oscuros interpretados por figuras como Jason Momoa y Keanu Reeves.

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