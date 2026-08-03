Netflix: una película de terror con Jason Momoa y Keanu Reeves que tienes que ver

La película de suspenso y terror de Netflix con Jason Momoa y Keanu Reeves que te atrapa desde el primer segundo.

Esta historia no tiene desperdicio. Es una película de terror independiente en Netflix que destaca por su estética brutal y por atrapar al público con un ritmo tenso desde que inicia hasta el final.

Netflix: un páramo sin ley y una lucha brutal por sobrevivir La trama sigue a una joven abandonada a su suerte en un desierto fuera del control del gobierno. La historia oficial señala que en “Amor carnal”: Desterrada a un páramo de indeseables, una joven trata de salir adelante entre la comunidad del desierto, asolada por las drogas, y un enclave. Pero se trata de un entorno hostil donde los caníbales acechan a cada paso.