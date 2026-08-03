La miniserie de suspenso de Netflix inspirada en hechos reales perfecta para una maratón

"Tríada" es una miniserie mexicana de Netflix que combina suspenso, drama y misterio en una historia sobre tres hermanas separadas al nacer.

Netflix cuenta en su catálogo con varias producciones latinoamericanas que conquistaron al público gracias a sus historias llenas de misterio. Una de ellas es Tríada, una miniserie mexicana que llegó a la plataforma en 2023 y propone un thriller psicológico con giros constantes y una trama inspirada en hechos reales.

La historia sigue a Rebecca, una perito forense que ve cómo su vida cambia por completo cuando descubre que una mujer asesinada es idéntica a ella. A partir de ese momento inicia una investigación para conocer la verdad sobre su origen y termina encontrando a dos hermanas gemelas de cuya existencia no tenía conocimiento. Lo que comienza como una búsqueda familiar pronto se convierte en una peligrosa carrera por descubrir un oscuro secreto.

La serie pertenece a los géneros suspenso, drama y misterio. Fue creada por Leticia López Margalli y está basada en una historia inspirada en hechos reales. La producción fue realizada por Argos Televisión y se estrenó en Netflix el 22 de febrero de 2023.

NETFLIX Tríada tiene una única temporada de ocho episodios. Cada capítulo dura alrededor de 45 minutos, lo que la convierte en una opción ideal para ver en una maratón.

El elenco está encabezado por Maite Perroni, quien interpreta a las tres hermanas protagonistas y enfrenta el desafío de dar vida a personajes con personalidades muy diferentes. La acompañan David Chocarro, Flavio Medina, Ofelia Medina, Nuria Bages, Ana Layevska, Aldo Gallardo y Daniella Valdez, entre otros.