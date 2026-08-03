El verdadero motivo por el que los gatos quieren jugar constantemente, según expertos

Aunque parezca un simple juego, los veterinarios explican que esa conducta responde a una necesidad natural clave para la salud física y mental del gato.

Quienes conviven con un gato saben que, en muchos momentos del día, el animal busca un juguete, persigue objetos o invita a jugar. A simple vista puede parecer que solo quiere divertirse, pero los veterinarios aseguran que ese comportamiento tiene una explicación mucho más profunda relacionada con su naturaleza.

Aunque los gatos domésticos vivan dentro de una casa y reciban alimento todos los días, conservan el instinto de caza de sus antepasados. Por eso necesitan realizar acciones como acechar, perseguir y atrapar objetos. El juego les permite expresar esas conductas de manera segura y mantenerse activos.

Gatos Shutterstock La veterinaria Rebecca MacMillan explica que jugar no es un pasatiempo sin importancia para los felinos. Según la especialista, esta actividad reproduce la secuencia natural de la caza y forma parte de los comportamientos instintivos esenciales para su bienestar físico y mental.

Cuando un gato no tiene oportunidades para jugar o recibir estímulos, puede aburrirse, frustrarse o desarrollar problemas de comportamiento. Entre ellos aparecen el exceso de actividad, la ansiedad, los maullidos frecuentes o incluso conductas destructivas dentro del hogar.

Recomiendan jugar unos minutos al día con los gatos Los especialistas recomiendan dedicar todos los días unos minutos a jugar con la mascota utilizando cañas, pelotas, plumas o juguetes que imiten el movimiento de una presa. También es importante variar las actividades para mantener el interés del animal y estimular tanto su cuerpo como su mente.