Buscan voluntarios para cuidar gatos en Grecia: ofrecen alojamiento y desayuno

Un santuario de gatos en la isla griega de Syros busca voluntarios. A cambio de colaborar unas horas por día, ofrece alojamiento gratuito y desayuno.

Para quienes sueñan con vivir una temporada en Grecia y aman los gatos, existe una propuesta poco común. La organización Syros Cats, ubicada en la isla de Syros, abrió una convocatoria para incorporar voluntarios que colaboren con el cuidado de los animales a cambio de alojamiento gratuito y desayuno.

El programa está pensado para personas que puedan permanecer al menos un mes en la isla. Durante ese tiempo, los participantes deben dedicar alrededor de cinco horas por día, cinco días a la semana, a distintas tareas relacionadas con el bienestar de los gatos rescatados.

Entre las actividades diarias se encuentran alimentar a los animales, limpiar los espacios donde viven, cambiar las bandejas sanitarias, lavar mantas y colaborar con la socialización de los gatos. Quienes tengan experiencia en veterinaria o rescate animal también pueden ayudar con la administración de medicamentos, aunque no es un requisito obligatorio.

Gatos Shutterstock Qué ofrecen a cambio de cuidar gatos en Grecia A cambio del trabajo, la organización brinda alojamiento, desayuno y cubre los servicios básicos de la vivienda. Cada voluntario dispone de una habitación, mientras que la cocina, el baño y los espacios comunes son compartidos con el resto del equipo. Los gastos de viaje, las demás comidas y el seguro médico, cuando corresponda, corren por cuenta de cada participante.

El santuario busca personas adultas, responsables, independientes y con buena predisposición para convivir con otros voluntarios. También pueden postularse parejas y nómadas digitales, siempre que su trabajo remoto no interfiera con los horarios del refugio. El programa no admite niños ni mascotas.