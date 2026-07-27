El ingrediente casero que deja la ropa más suave sin usar suavizante

Un ingrediente que suele estar en cualquier cocina puede ayudar a que la ropa quede más suave. Cómo usarlo como suavizante y qué precauciones tener.

El suavizante es uno de los productos más utilizados al lavar la ropa, pero no es la única opción para conseguir prendas suaves. Existe un ingrediente de uso cotidiano que puede ayudar a mejorar el tacto de las telas y reducir algunos olores sin necesidad de recurrir a productos específicos.

Se trata del vinagre blanco. Gracias a su contenido de ácido acético, puede ayudar a eliminar los restos de detergente y los depósitos minerales que se acumulan en las fibras con el paso de los lavados. Al reducir esos residuos, algunas prendas recuperan parte de su suavidad natural.

Además de favorecer un mejor enjuague, el vinagre blanco puede contribuir a neutralizar ciertos malos olores que permanecen en la ropa. A diferencia de los suavizantes comerciales, no deja una fragancia intensa ni recubre las fibras con sustancias perfumadas.

Sin suavizante: el ingrediente casero que deja la ropa más suave. Cómo utilizar el vinagre blanco como suavizante Para utilizarlo, alcanza con colocar aproximadamente media taza de vinagre blanco en el compartimento destinado al suavizante del lavarropas. De esa manera, actuará durante el ciclo de enjuague. El olor característico suele desaparecer una vez que la ropa termina de secarse.

Sin embargo, es importante usarlo con moderación. Algunos fabricantes de lavarropas desaconsejan su uso frecuente porque, según el modelo del equipo, podría afectar ciertos sellos o componentes. También se recomienda revisar las instrucciones del electrodoméstico y las etiquetas de cuidado de las prendas antes de incorporarlo de manera habitual.