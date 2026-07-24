Madera, metal o plástico: qué tipo de percha protege mejor la ropa

No todas las perchas cuidan la ropa de la misma manera. Conocé las ventajas y desventajas de cada material y cuál conviene según la prenda.

Las perchas suelen pasar desapercibidas, pero cumplen un papel importante en el cuidado de la ropa. Elegir el material adecuado ayuda a conservar la forma de las prendas, evita marcas en los hombros y puede hacer que duren más tiempo en buen estado. La mejor opción de percha depende del tipo de ropa y del espacio disponible en el placard.

Las perchas de madera son las más recomendadas para prendas pesadas, como abrigos, sacos, blazers y trajes. Son resistentes, soportan mejor el peso y ayudan a mantener la estructura original de la ropa. Además, suelen tener una vida útil más larga que otros materiales. Como desventaja, ocupan más espacio y suelen ser más caras.

Percha: cuál es mejor para la ropa istockphoto Las de plástico son las más comunes en los hogares porque son económicas, livianas y fáciles de conseguir. Funcionan bien para remeras, camisas y otras prendas de uso diario que no pesan demasiado. Sin embargo, si se utilizan para ropa pesada pueden doblarse o romperse, y algunos modelos dejan marcas cuando la prenda permanece mucho tiempo colgada.

Las perchas de metal son una buena alternativa cuando el placard tiene poco espacio. Su diseño fino permite colgar más ropa sin ocupar tanto lugar. No obstante, las más delgadas pueden deformar telas delicadas y algunas pueden oxidarse si están expuestas a la humedad. Por eso, no son las más indicadas para camperas o abrigos pesados.

Más allá del material, también conviene elegir la percha según la prenda. Los vestidos con breteles o las blusas de telas resbaladizas se conservan mejor en modelos con muescas o superficies antideslizantes, mientras que los pantalones pueden guardarse en perchas con barra o pinzas para evitar arrugas innecesarias.